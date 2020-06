Jest 13 grudnia 1981 roku. Generał Jaruzelski ogłasza wprowadzenie stanu wojennego. W tym samym czasie w domu na Małopolsce główna bohaterka, gorliwa katoliczka Franciszka (Katarzyna Figura), przygotowuje chrzciny najmłodszego wnuka. Pierwszy raz od piętnastu lat udaje jej się zwołać swoje skłócone dzieci. Chce je ze sobą pogodzić, obiecała to Matce Boskiej. W rodzinnym domu spotykają się: zagorzały komunista Wojtek (Tomasz Schuchardt), bogobojny katolik Tadeusz (Michał Żurawski), wdowa z trójką dzieci Teresa (Agata Bykowska), konkubina prywaciarza i kombinatora Irka (Marta Chyczewska), nieodpowiedzialny hulaka i pijak Tolo (Maciej Musiałowski) oraz matka chrzczonego właśnie, nieślubnego dziecka – Hanka (Marianna Kowalewska).

Reklama

Franciszka podczas porannej wizyty u księdza (Andrzej Konopka) dowiaduje się o wprowadzeniu stanu wojennego. Za nic nie może dopuścić, aby ta informacja dotarła do zebranej rodziny. Wówczas chrzest i upragnione pojednanie nie miałyby szans powodzenia.

- Stan wojenny to mroczna część naszej najnowszej historii. Jednak wielu ludzi wspominając 13 grudnia 1981 roku przywołuje z uśmiechem dziwny fakt – nie było teleranka. Zawsze fascynowało mnie to tragikomiczne podejście Polaków do wydarzeń historycznych. Można odnaleźć je również w polskim kinie: w „Zezowatym szczęściu” Andrzeja Munka czy „Pułkowniku Kwiatkowskim” Kazimierza Kutza - gdzie obcując z ponurą rzeczywistością możemy często śmiać się bez poczucia, że przekraczamy granicę dobrego smaku. Dla mnie to tragikomiczne podejście jest kluczem do opowiedzenia mojej historii – filmu, który w zamyśle będzie zabawnym komediodramatem poruszającym ważne sprawy – mówi reżyser Jakub Skoczeń.

„Chrzciny” są debiutem fabularnym Jakuba Skoczenia, reżysera i scenarzysty filmów dokumentalnych i seriali telewizyjnych. Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica. Scenografię stworzyła Aleksandra Klemens. W filmie, oprócz Katarzyny Figury, występują: Agata Bykowska, Marta Chyczewska, Marianna Kowalewska, Michał Żurawski, Tomasz Schuchard i Maciej Musiałowski oraz Andrzej Konopka, Tomasz Włosok i Piotr Ligienza.