Tak pojawienie się filmu skomentowali producenci i organizatorzy festiwalu.

Sprawy klimatu są dla nas priorytetowe. Film „Można panikować” powstał z potrzeby serca oraz z poczucia obowiązku rozpoczęcia działań, bo - tak jak głosi tytuł jednego z całorocznych cykli filmowych Against Gravity - „planeta B nie istnieje”.

Wszelkie fakty naukowe potwierdzają, że działanie człowieka ma ogromny i bezpośredni wpływ na zmiany klimatyczne w zakresie globalnym. To nasze codzienne decyzje wpływają na to, jak świat wygląda.

Coraz bardziej upalne lata, coraz mniej śniegu zimą. Płoną lasy, jest coraz bardziej sucho. Brakuje wody. Znikają lodowce w górach. Znika lód morski w Arktyce. Rozmarza zmarzlina. Metan uwalnia się do atmosfery. Topnieją lądolody. Podnosi się poziom morza. Zakwasza się ocean. Giną pszczoły. Zanika bioróżnorodność. Występują coraz silniejsze burze i cyklony tropikalne. Plastik jest wszędzie. To wszystko nasz świat - zauważa prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, bohater filmu „Można panikować”.

To wszystko nasz świat i nasza odpowiedzialność. Dotyczy to nas wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy poglądy. I wszyscy możemy coś z tym zrobić!

Festiwal Millennium Docs Against Gravity każdego roku odbywa się w maju, już od 17 lat. Od kilku edycji organizowany jest także unikalny konkurs o nagrodę Green Warsaw Award dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej (pierwszy tego typu w Polsce). Filmy eko mają własną sekcję, pod hasłem „Klimat na zmiany”. „Można panikować” w reżyserii Jonathana L. Ramseya zakwalifikował się do tegorocznej edycji Festiwalu, gdzie miał mieć swoją światową premierę, a kilka tygodni później miał zostać udostępniony online.

Jednak ten rok jest inny niż wszystkie poprzednie lata. Z powodu pandemii COVID-19 Festiwal został przełożony na wrzesień br. Mimo to podjęliśmy decyzję, że są sprawy, które nie mogą czekać. Postanowiliśmy udostępnić bezpłatnie film na YouTube tak, aby każdy miał do niego równy dostęp, przez pierwszy tydzień czerwca, chcąc zwrócić uwagę na Światowy Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca). Ten ograniczony czas był także podyktowany wcześniejszą umową Ramsey United i Against Gravity. Dziś następuje kolejny zwrot akcji: wspólnie postanawiamy anulować wcześniejsze ustalenia oraz wzajemne zobowiązania i w efekcie przywrócić film „Można panikować” na YouTube tak, aby każdy miał do niego dostęp w wybranym miejscu i czasie. Abyście mogli go oglądać, komentować, polecać i rozpowszechniać!

Działajmy wspólnie w imię nadrzędnej wartości, jaką jest dobro naszej planety. Jeśli ten film może przekonać chociaż jednego nieprzekonanego, to znaczy, że było warto! Jeśli choć jedna osoba zda sobie sprawę, że ma realny wpływ na to, w jakich warunkach żyjemy, to osiągnęliśmy bardzo wiele! To Wasze liczne reakcje i komentarze po czerwcowym tygodniu skłoniły nas do kolejnych działań wokół filmu. We wspólnocie siła i wierzymy, że wspólnie uda się zatrzymać zmiany klimatyczne!