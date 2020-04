Siedmiominutowa animacja w reżyserii Csaby Gellara zatytułowana „Braciszek Puskas i jego przyjaciele” opowiada o dziecięcych przygodach piłkarza i powstawała przez blisko rok. Ma ona stanowić pilotażowy odcinek serialu animowanego poświęconego Puskasowi – powiedział agencji MTI nadzwyczajny i pełnomocny ambasador ds. tradycji węgierskiej piłki nożnej oraz międzynarodowej prezentacji dziedzictwa Puskasa, Gyoergy Szoelloesi.

Reklama

Podstawą dla filmu była m.in. 3-tomowa książka dla dzieci zatytułowana "Braciszek Puskas - niewiarygodne przygody chuligana z przedmieścia". Opowiada on m.in. o pierwszych przeżyciach Puskasa związanych z piłką.

W pierwszym epizodzie 7-letni Puskas chce się wraz ze swoim przyjacielem Jozsefem Bozsikiem – który później podobnie jak on wejdzie w skład węgierskiej złotej drużyny – przyłączyć do gry w piłkę w dzielnicy, ale nie zostają dobrze przyjęci przez większych chłopców. Sfrustrowanemu Puskasowi jego tata postanawia wtedy sprawić własną, szmacianą piłkę.

„Jeśli istnieje taki Węgier i taka historia, która aż się prosi o przeniesienie na ekran, to jest to właśnie historia Ferenca Puskasa. To wielka radość i zaszczyt móc stworzyć film o najsłynniejszym Węgrze. Szczególnie że powstał dla najwdzięczniejszej, a jednocześnie najwierniejszej widowni: dzieci” – powiedział jeden z producentów filmu Sandor Tako.

Gellar dodał, że nazwisko Puskasa jest znane wszystkim dorosłym Węgrom, ale dzieci w wieku 5-8 lat przeważnie o nim nie słyszały.

Jedną z postaci w filmie jest 91-letnia obecnie młodsza siostra Puskasa, Eva, która pomogła filmowcom konkretnymi poradami.

Z okazji urodzin Puskasa węgierski kanał telewizyjny M4 Sport powtórzy w środę wieczorem emisję jednego z meczów Mistrzostw Europy z 2016 r.., w którym Węgry zremisowały z Portugalią 3:3.

Ferenc Puskas urodził się w 1927 roku. W lidze węgierskiej zadebiutował w wieku 15 lat, a pierwszy mecz w reprezentacji rozegrał trzy lata później. Był kluczowym piłkarzem "złotej drużyny" węgierskiej, która w ciągu sześciu lat przegrała tylko jeden mecz - finał mistrzostw świata w 1954 roku. Ze swym zespołem zdobył złoty medal olimpijski (1952). Rozegrał 84 spotkania i zdobył 83 bramki.

Odnosił sukcesy również w piłce klubowej. Po zdławieniu powstania węgierskiego 1956 r. pozostał na Zachodzie, gdzie w barwach Realu Madryt trzykrotnie wywalczył Puchar Europy. We wszystkich rozgrywkach ligowych i międzynarodowych strzelił ponad 600 goli.

Z powrotem osiadł w kraju w 1991 r. Zmarł po długiej chorobie 17 listopada 2006 roku w wieku 79 lat.