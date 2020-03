Indira Varma pracowała ostatnio na West Endzie w Londynie nad współczesną wersją "Mewy" Antona Czechowa. Próby do spektaklu przerwała epidemia koronawirusa, która dopadła także aktorkę.

Leżę w łóżku i nie jest miło. Bądźcie bezpieczni, zdrowi i mili dla innych - napisała na Instagramie. Varma znana jest głównie z roli Ellarii Sand w "Grze o tron".

Wcześniej aktor Kristofer Hivju, znany jako Tormund z "Gry o tron" poinformował o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa. Aktor został objęty kwarantanną.

O tym, że został zarażony koronawirusem poinformował także amerykański aktor koreańskiego pochodzenia Daniel Dae Kim. Gwiazda takich seriali jak "Zagubieni" oraz filmów jak "Hellboy" czy "Zbuntowana".

Aktor zamieścił na swoim Instagramie 10-minutowy film, w którym opowiada o tym, jak się czuje i jak radzi sobie z chorobą. Wyjaśnia, że kilka dni temu podczas powrotu do swojego domu na Hawajach zaczął odczuwać objawy mogące świadczyć o zarażeniu koronawirusem. Po powrocie do Honolulu natychmiast poddał się domowej kwarantannie. Przeprowadził test na obecność wirusa i otrzymał wynik pozytywny. Na nagraniu Dae Kim pochwalił miejscowych pracowników służby zdrowia, którzy udzielali mu pomocy i zaapelował do swoich fanów o ostrożność oraz przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa.