"Sala samobójców. Hejter" w ciągu trzech pierwszych dni przyciągnęła do kin 143 tys. widzów. Film zebrał też bardzo pozytywne recenzje. Niestety, powstrzymał go koronawirus.

Widzowie, którzy nie zdążyli zobaczyć dzieła Jana Komasy, nie muszą się już martwić. Od środy 18 marca "Hejter" będzie dostępny w ofercie serwisu Player.pl. Dostęp do filmu przez 48 godzin będzie kosztował 35 zł.

To pierwszy przypadek, kiedy potencjalnie duży polski przebój kinowy trafia legalnie do internetu w tak krótkim czasie od premiery kinowej. Co prawda tę decyzję wymusiły okoliczności, ale niewykluczone, że inni dystrybutorzy wezmą przykład.

"Sala samobójców. Hejter" to kontynuacja "Sali samobójców", debiutanckiego filmu Komasy sprzed dekady. Nowy film opowiada historię Tomka (Maciej Musiałowski), studenta prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zostaje wydalony z uczelni za plagiat. Postanawia jednak ukryć ten fakt przed światem i nadal korzystać z finansowego wsparcia państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman), rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa, w której skrycie się podkochuje.