W sobotę (29.02) rozdano nagrody 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Złotego Niedźwiedzia otrzymał irański film "There Is No Evil” Mohammada Rasoulofa. Produkcja nakręcona w tajemnicy przed władzą wzbudziła sporo kontrowersji, a samemu reżyserowi nie pozwolono opuścić kraju.

W jego imieniu statuetkę odebrała obsada i producent. Reklama Oczywiście jestem tym bardzo przytłoczona i szczęśliwa. Jednocześnie jest mi smutno, bo ta nagroda jest dla reżysera, który nie mógł tu dziś z nami być - powiedziała odtwórczyni jednej z ról i jednocześnie córka reżysera Bahar. Produkcja opowiada 4 różne historie na temat kary śmierci w Iranie. Rasoulof ma dożywotni zakaz tworzenia filmów.