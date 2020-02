Trump powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej kończącej dwudniową podróż do Indii, że nigdy nie był fanem Harveya Weinsteina. "Ludzie, którzy go lubili to Demokraci. Michelle Obama go uwielbiała. Hillary Clinton go uwielbiała" - dodał.

W poniedziałek Weinstein został uznany za winnego gwałtu w 2013 roku na początkującej wówczas aktorce Jessice Mann oraz wymuszenia w 2006 roku aktu seksualnego na asystentce Mimi Haleyi.

Wymiar kary zostanie ogłoszony 11 marca. Hollywoodzkiemu producentowi za napaść na Haleyi grozi do 25 lat więzienia, a za gwałt - do czterech lat więzienia.

Sam Trump też był oskarżany o napastowanie seksualne. Co najmniej 20 kobiet zarzucało mu molestowanie lub niewłaściwe zachowanie, ale nigdy nie zostały mu oficjalnie postawione zarzuty.