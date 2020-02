Joaquin Phoenix odebrał w nocy z niedzieli na poniedziałek Oscara za tytułową rolę w filmie "Joker" Todda Phillipsa.

W wyścigu po Oscary Phoenix pokonał Adama Drivera ("Historia małżeńska"), Antonio Banderasa ("Ból i blask"), Jonathana Pryce'a ("Dwóch papieży") i Leonardo DiCaprio ("Pewnego razu... w Hollywood").

Za rolę najsłynniejszego psychopaty w historii popkultury nagrodzono go już wcześniej m.in. Złotym Globem dla najlepszego aktora w dramacie, nagrodą BAFTA w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy i nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.

Renee Zellweger odebrała w nocy z niedzieli na poniedziałek Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Amerykańska Akademia Filmowa doceniła ją za kreację Judy Garland, amerykańskiej gwiazdy o złamanym życiorysie w filmie "Judy" Ruperta Goolda.

Pozostałymi nominowanymi w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa były Charlize Theron ("Gorący temat"), Scarlett Johansson ("Historia małżeńska"), Saoirse Ronan ("Małe kobietki") oraz Cynthia Erivo ("Harriet").

Kreacja Judy Garland przyniosła Zellweger także m.in. Złoty Glob dla najlepszej aktorki w dramacie i nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

W filmie "Historia małżeńska" Baumbacha Laura Dern zagrała przebojową prawniczkę Norę Fanshaw. Aktorka okazała się lepsza od Margot Robbie ("Gorący temat"), Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Małe kobietki") i Kathy Bates ("Richard Jewell").

Brad Pitt pokonał w swojej kategorii Toma Hanksa ("Cóż za piękny dzień"), Ala Pacino i Joego Pesciego ("Irlandczyk") oraz Anthony'ego Hopkinsa ("Dwóch papieży").

Gala wręczenia Oscarów - najbardziej prestiżowych nagród świata filmowego, przyznawanych przez amerykańską Akademię Wiedzy i Sztuki Filmowej - odbywa się w Dolby Theatre w Los Angeles. W tym roku statuetki są przyznawane po raz 92.

Członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej nagrodzili także Jacqueline Durran za kostiumy do "Małych kobietek" Grety Gerwig. To drugi Oscar w karierze Brytyjki. Poprzedniego odebrała w 2013 r. za kostiumy do "Anny Kareniny" Joego Wrighta.

Oscara za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny otrzymała "Amerykańska fabryka" Julii Reichert i Stevena Bognara. Najlepszym krótkometrażowym dokumentem okazał się "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" Eleny Andreichevy i Carol Dysinger.

Za najlepszą scenografię uhonorowano Nancy Haigh i Barbarę Ling ("Pewnego razu... w Hollywood"), a nagrodę za najlepszy krótkometrażowy film aktorski otrzymał "The Neighbors' Window" Marshalla Curry'ego.