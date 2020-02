Nagrody - zwane anty-Oscarami - przyznaje Golden Raspberry Foundation. O nominacjach do nagród amerykańskie media powiadomiły w sobotę.

Złote Maliny 2020 selekcjonują najgorsze filmy i ich twórców za ich dokonania w minionym roku. Wśród nominowanych do niestanowiących chluby dla ich laureatów nagród znaleźli się artyści uczestniczący w produkcji musicalu "Koty". Adaptacja reżysera Toma Hoopera słynnego utworu Andrewa Lloyda Webbera spotkała się z miażdżącą krytyką.

Biorący udział w głosowaniu na "Razzies" członkowie The Golden Raspberry Awards portretowali wysokonakładowy film jako „szeroko wyśmiewaną klapę Kotów”. Potwierdzają to nominacje m.in. dla najgorszego filmu, reżysera, scenarzysty, aktorki oraz aktora i aktorki drugoplanowej.

Fatalnie przyjęty został także "Rambo: Ostatnia krew". Zespół nominujący do nagród nazwał produkcję zaliczoną do najgorszych „obrazą dla inteligencji”. Kandydatami do statuetek w kształcie maliny są m.in. odtwórcy głównej roli i aktorki drugoplanowej oraz reżyser.

"A Madea Family Funeral" potraktowany został jako kandydat dla najgorszego filmu, jak też w kategoriach za najgorszy scenariusz, aktorkę, aktora i aktorkę drugoplanową.

Niewiele lepsze perspektywy mają przed sobą remake "Hellboy" (pięć nominacji do Złotych Malin) oraz horror "Sharon Tate" i thriller z "Fanatic", które zyskały po cztery nominacje.

W gronie pretendentów do wyróżnień za najgorsze osiągnięcia roku znajdują się m.in. aktorzy, w tym John Travolta ("Fanatic" oraz "Na zakręcie"), Matthew McConaughey ("Przynęta"), Sylvester Stallone ("Rambo: Ostatnia krew") i Bruce Willis ("Glass"). Wśród aktorek są Anne Hathaway ("Oszustki" i "Serenity") oraz Francesca Hayward ("Koty").

W kategorii filmów należących do najgorszych w kategorii remake, sequel lub "zrzynka" znalazły się m.in. "X-Men Mroczna Phoenix" oraz "Godzilla II: Król Potworów".

Nowością w tegorocznym konkursie są wyróżnienia za Najbardziej lekkomyślne nieposzanowanie dla życia ludzkiego i własności publicznej. W tej kategorii konkurują "Dragged Across Concrete", "Sharon Tate", "Hellboy", "Joker" i "Rambo: Ostatnia krew".

"Joker" jest jedynym w tym roku filmem, który otrzymał zarówno nominacje do Oscara, jak i Złotych Malin.

Statuetki „razzies” będą w nie podanym jeszcze terminie przyznane w 10 kategoriach. Spośród byłych laureatów nagród Amerykańskiej Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej nominacje do Złotych Malin otrzymali Anne Hathaway, Matthew McConaughey oraz Judi Dench.

1071 członków The Golden Raspberry Awards pochodzi z wszystkich 50 amerykańskich stanów oraz z ponad 20 innych krajów. Głosowali oni przez internet.

Statuetki wykonane są z tworzywa sztucznego pomalowanego na kolor złoty. Koszt każdej szacuje się na 4.97 dolara.