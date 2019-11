Rozmowę w podcaście #PoStronieKultury zdominował temat filmu "1800 gramów", który od 15 listopada jest w kinach. Ale to nie był jedyny temat. Rozmawialiśmy m.in. także o Grubsonie, o planach powrotu aktorek z filmu "Lejdis" w innej produkcji i o byciu "ciocią dobrą radą".

Oto jeden z cytatów z rozmowy:

Mój kolega oglądał film i powiedział mi: Wiesz, Magda… Bo ja nie jestem taki "dzieciowy", ale zobaczyłem ten film. I powiem ci o jednej zmianie, jaką mam w sobie. Zawsze zamykałem oczy na ten temat, ponieważ adopcja, to słowo, było dla mnie tożsame z brakiem miłości, z porzuceniem, z bardzo złymi rzeczami. A po tym filmie wydaje mi się, że jest wręcz odwrotnie. Że to jest początek pięknej miłości. Że to jest dobro. Że to są cuda, które zdarzają się tym dzieciom.