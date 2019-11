Podczas 13. odsłony festiwalu Pięć Smaków filmy będzie można oglądać w siedmiu sekcjach. W konkursie Nowe Kino Azji o Grand Prix festiwalu walczyć będzie 11 najnowszych, szeroko dyskutowanych produkcji z Japonii, Chin, Bhutanu, Hongkongu, Korei Południowej, Tajlandii, Indii, Singapuru i Tajwanu. Wśród nich znalazły się m.in. poświęcone poszukiwaniu własnej drogi w świecie wielkich możliwości "Nasze miejsce" Kongdeja Jaturanrasmee i "Maggie" Yi Ok-seop, "Fagara" Heiward Mak o skomplikowanych relacjach rodzinnych oraz debiutancka "Pora deszczowa" Anthony’ego Chena zawierająca analizę środowiska wyższej klasy średniej w Singapurze.

W tym roku szczególna uwaga poświęcona zostanie Hongkongowi. Do Warszawy przyjedzie Fruit Chan, uważany za jednego z najoryginalniejszych przedstawicieli drugiej nowej fali tamtejszego kina. Chan jest twórcą m.in. nominowanych do Złotego Lwa "Hollywood Hongkong" oraz "Liulian piao piao". Na swoim koncie ma także m.in. uhonorowanego Nagrodą Specjalną na festiwalu w Locarno "Małego Cheunga" oraz prezentowane w konkursie głównym festiwalu w Karlowych Warach "Najdłuższe lato". Ze stołeczną publicznością spotka się zarówno po projekcjach swoich filmów, jak również podczas wykładu masterclass. Retrospektywie reżysera towarzyszyć będzie premiera książki "Made in Hong Kong. Kino czasu przemian", w której filmoznawcy, krytycy i osoby związane z przemysłem filmowym prezentują dorobek hongkońskiego kina gatunkowego.

W sekcji Japonia: Out of Focus można będzie zapoznać się z dokonaniami młodych twórców. Jednym z istotnych wydarzeń tej części festiwalu będzie międzynarodowa premiera "Kwiatów zła" Noboru Iguchiego. To opowieść o uczniu Kasudze zafascynowanym koleżanką Saeki, który pada ofiarą szantażu ze strony klasowej outsiderki. Prócz tego na widzów czekają m.in. seanse "Niebieskiej godziny" Yuko Hakoty o trzydziestolatce, która wraca do rodzinnego domu, ekranizację mangi z lat 80. "Zabierz mnie do Saitamy" Hidekiego Takeuchiego, psychologicznego thrilleru "Spust" Masaharu Takego, a także "Na całe życie" Yujira Harumoto o trenerze boksu pracującym w małym, tokijskim klubie.

Polskim akcentem będzie premiera inspirowanego kinem Yasujiro Ozu "Smaku pho". Film, wyreżyserowany przez pochodzącą z Japonii i wykształconą w łódzkiej Szkole Filmowej Mariko Bobrik, został poświęcony społeczności warszawskich Wietnamczyków. Obraz powstał dzięki programowi Cinefondation, organizowanemu w ramach festiwalu w Cannes. Do kinowej dystrybucji trafi na początku 2020 r.

Z myślą o wielbicielach azjatyckich horrorów przygotowano sekcję Kino grozy, w której zaprezentowane zostaną m.in. "Tumbbad" duetu Rahi Anil Barve i Anand Gandhi o chłopaku, który pragnąc zdobyć bogactwo, pada ofiarą złowieszczej klątwy i filmy o zombie - "Jednym cięciem" Shinichiro Uedy oraz "Sztos rodzina: zombie do usług" Lee Min-jaego.

W programie Pięciu Smaków nie zabraknie także najnowszych dzieł twórców od dawna związanych z festiwalem. W sekcji Mistrzowie zaprezentowane zostaną m.in. psychologiczny dramat "Nina Wu" Midiego Z, prezentowany na canneńskim festiwalu, wietnamski kandydat do Oscara "Furia" Le Van Kieta, "Rzut na matę" Johnniego To oraz łącząca elementy westernu i kina drogi "Jinpa" Pemy Tsedena. Prócz tego będzie można zobaczyć filmy nominowane i nagrodzone w ub.r. przez Akademię Azjatyckich Nagród Filmowych, wśród nich "Pozostać człowiekiem" Oliver Chan Siu-kuen o problemach Hongkończyków, "Wyznawcę" Lee Hae-Younga będącą remakiem "Kartelu" Johnniego To oraz historię o dorastaniu "Zaśpiewaj to, Bulbul" Rimy Das.

Filmy będzie można oglądać od 13 do 20 listopada w stołecznej Kinotece i Kinie Muranów. Wrocławska odsłona wydarzenia odbędzie się w dniach 15-17 listopada w Kinie Nowe Horyzonty.

Szczegółowy program jest dostępny tutaj.