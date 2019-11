Zapowiadany jako jeden z hitów tego lata film "Terminator: Mroczne przeznaczenie" zbiera fatalne recenzje i nie przyciąga do kin tylu widzów, ile zakładano. Produkcja, by wyjść na swoje musi zarobić około pół miliona dolarów.

Film wyświetlany jest już na 48 rynkach, w tym tak wielkich jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Mimo to, po stronie przychodów zanotował zaledwie 120 milionów dolarów i będzie niezmiernie trudne, by do końca roku przebić nie tylko pół miliona dolarów, ale dobić nawet do około 300 milionów.

"Terminator: Mroczne przeznaczenie" nie przyciągnął do kin Amerykanów, gdzie zarobił zaledwie 28 milionów dolarów. Dla porównania "Joker" zarobił aż 93,5 miliona dolarów.

W Polsce film do kin wkroczy w najbliższy weekend.