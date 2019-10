Jak podano na stronie internetowej American Film Festivalu, Pegg opowie wrocławskiej publiczności o pracy na planie debiutanckiego filmu fabularnego Katharine O'Brien "Utracone fale", prezentowanego w sekcji konkursowej Spectrum. Zagrał w nim odnoszącego kolejne sukcesy producenta muzycznego Theo, który poznaje utalentowaną, początkującą songwriterkę Hannah. W poprzednich latach aktora można było oglądać m.in. w "Star Treku", gdzie stworzył kreację Komandora Porucznika Montgomery'ego Scotta, a także jako genialnego hakera w serii "Mission: Impossible".

Aktor będzie jednym z 30 gości jubileuszowej 10. odsłony imprezy. Prócz niego do Wrocławia przyjedzie m.in. Ari Aster, twórca "Midsommar. W biały dzień", który pokaże polskiej publiczności wersję reżyserską swojego filmu, a także laureaci Indie Star Award - reżyser Mark Webber ("Scott Pilgrim kontra świat", "Koniec miłości" i "The Place of No Words") oraz producent Jan Van Hoy ("The Lighthouse", "Nieznajoma" i "Miłość jest zagadką").

Na liście gości znalazł się także m.in. twórca "Sztuki samoobrony" Riley Stearns, w której główną rolę zagrał Jess Eisenberg, oraz Michael Tyburski, reżyser "Brzmienia" - opowieści o mężczyźnie zarabiającym na życie jako "stroiciel domów" (w tej roli Peter Sarsgaard). Po raz drugi gościem wydarzenia będzie Alistair Banks Griffin, autor "Godziny wilka". Poprzednio twórca pojawił się we Wrocławiu w 2011 r. Zaprezentował wówczas film "Dwie bramy snu".

Na festiwalu nie zabraknie reprezentacji reżyserek i producentek. Haroula Rose pokaże swój debiut "Nad pewną rzeką", ukończony w ramach programu US in Progress, a Magdalena Zyzak zaprezentuje dwa najnowsze filmy wyreżyserowane razem z Zacharym Cotlerem - "Wielki Mur Meksykański" o bogatej meksykańsko-amerykańskiej rodzinie, która postanawia odgrodzić się murem od biednych ludzi, oraz filmową biografię Hillary Rodham "Gdy będę ćmą".

10. American Film Festival odbędzie się w dniach 5-11 listopada we Wrocławiu. Bilety na poszczególne filmy można kupować online i w kasach kina Nowe Horyzonty. Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać pod adresem: http://www.americanfilmfestival.pl/.