Dziś poznaliśmy listę filmów, które mają szansę powalczyć o Złoty Glob w kategorii najlepszy film zagraniczny. Lista produkcji jest bardzo długa, obejmuje aż 90 tytułów reprezentujących 62 kraje. "Boże ciało" znalazło się na niej wśród takich tytułów, jak "Parasite" (laureata z Cannes) czy głośny "Portret kobiety w ogniu". Szanse polskiego filmu na nominacje są jednak oceniane dość wysoko. Film ma świetną prasę, pokazywany jest lub będzie na ponad 40 rynkach całego świata.

Decyzję, czy obraz Jana Komasy nominację dostanie, poznamy 9 grudnia.

Światowa premiera "Bożego Ciała" odbyła się pod koniec sierpnia na festiwalu w Wenecji w sekcji Giornate degli Autori. Film uhonorowano nagrodami Europa Cinemas Label i Inclusive Award Edipo Re.

Film opowiada historię dwudziestoletniego Daniela (w tej roli Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Nowy rozdział życia postanawia rozpocząć od wizyty w miejscowym kościele, podczas której omyłkowo zostaje wzięty za księdza i zaprowadzony na plebanię. Daniel, konsekwentnie udając księdza, zaprzyjaźnia się z proboszczem (Zdzisław Wardejn). Duchowny prosi go, by pod jego nieobecność sprawował posługę kapłańską w parafii.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota.

Autorem scenariusza jest Mateusz Pacewicz, a zdjęć – Piotr Sobociński Jr. Muzykę do filmu skomponował duet Evgueni i Sacha Galperine, którzy odpowiadali za muzykę do takich filmów, jak m.in. "Przeszłość" Asghara Farhadiego i "Dzięki Bogu" Francois Ozona.