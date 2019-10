Pojawienie się Globisza na scenie podczas gali zakończenia Tofifestu i jego krótkie "dziękuję bardzo" za przyznane Złotego Anioła publiczność przyjęła owacyjnie, dziękując za wspaniałe kreacje.

Złote Anioły za niepokorność twórczą odebrali reżyserzy i scenarzyści filmowi Agnieszka Holland i Paweł Pawlikowski oraz aktor Dawid Ogrodnik.

Holland powiedziała, że jej niepokorność, która objawiała się już niemal w kołysce i wiele razy przysparzała jej problemów, tym razem przyniosła piękną nagrodę, a Pawlikowski przyznał, że niemal przez całe życie słyszy, że powinien uczyć się pokory, ale na szczęście ten festiwal nagradza artystów niepokornych. Z kolei zdaniem Ogrodnika "pokora w swym najważniejszym obliczu bywa niepokorna".

Już w czwartek Złotego Anioła za niepokorność odebrał ukraiński reżyser Oleg Sencow.

W konkursie filmów fabularnych "On Air" jury pod przewodnictwem Joanny Kos-Krauze Grand Prix przyznało obrazowi "Let There Be Light" w reżyserii Marko Skopa. Nagrodę za reżyserię w tej kategorii otrzymała Mounii Meddour za film "Papicha".

W konkursie filmów krótkometrażowych "Shortcut" jury pod przewodnictwem Katarzyny Fugury Złotego Anioła przyznało filmowi "Watermelon Juice" w reżyserii Irene Moray. Konkurs filmów polskich "From Poland", w którym werdykt wydawała publiczność, wygrało "Boże ciało" w reżyserii Jana Komasy.

Tegoroczny festiwal Tofifest odbywał się pod hasłem "Miasto, Masa, Maszyna". W czasie imprezy zaprezentowano 150 filmów i odbyło się kilkadziesiąt spotkań z twórcami.