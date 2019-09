„Oficer i szpieg” to według wielu krytyków „powrót mistrza”. Film jest obecnie najwyżej ocenianym tytułem tegorocznego Festiwalu w Wenecji, a jego średnia w rankingach międzynarodowej krytyki, przewyższa „Jokera” Todda Philipsa. Legendarny francuski krytyk, Michel Ciment, ocenił film na maksymalną ilość gwiazdek.

„Pięknie nakręcony, angażujący film. Polański stworzył coś, co przetrwa wieki. Im dłużej patrzysz na ten piękny obraz, tym bardziej on ci imponuje i oszałamia”, ocenia The Guardian i przyznaje 4/5 gwiazdek.

Zachwycony Phil de Semlyen z TimeOut (5/5 gwiazdek) podkreśla, że czuć „bardzo osobisty" charakter filmu. „Wciągający i inteligentny thriller! Polański to absolutny mistrz reżyserskiego fachu”. The Standard przyznaje 4/5 gwiazdek i określa film jako „masterclass z robienia filmów historycznych”. ScreenDaily dodaje, że film Polańskiego to nie dość, że inteligentnie poprowadzony thriller, ale również potencjalny hit międzynarodowego boxoffice’u.

„Oficer i szpieg” to epicki thriller będący adaptacją bestsellerowej powieści Roberta Harrisa. Film jest jednocześnie najdroższą francuską produkcją tego roku, której budżet wynosi ponad 25 milionów euro.

Film Romana Polańskiego opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa (Louis Garrel), francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny. Nowy szef wywiadu - Georges Picquart (Jean Dujardin) - wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu oficerowi zostały spreparowane. Picquart postanowi za wszelką cenę ujawnić prawdę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który zmieni bieg historii. W rolach głównych występują nagrodzony Oscarem Jean Dujardin, Louis Garrel oraz Emmanuelle Seigner. Autorem zdjęć jest wybitny polski operator Paweł Edelman, od filmu „Pianista” (nominacja do Oscara) na stałe współpracujący z Polańskim.