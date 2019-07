Decyzja o tym, jakie filmy zostaną zakwalifikowane, została ogłoszona dziś w Rzymie. Wśród nich znalazł się m.in. nowy film Romana Polańskiego.

"Film opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej. Nowy szef wywiadu Georges Picquart wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu oficerowi zostały spreparowane. Wbrew swoim przełożonym, Picquart postanowi ujawnić prawdę za wszelką cenę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który zmieni bieg historii" – tak opisywano film POlańskiego.

Jak przyznał Polański, film o aferze Dreyfusa chciał nakręcić od dawna, "traktując go nie jako dramat kostiumowy, lecz jako historię szpiegowską". "W ten sposób można pokazać jej podobieństwo do tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie: prześladowania mniejszości, absurd środków bezpieczeństwa, tajne trybunały wojskowe, wymykające się spod kontroli agencje wywiadowcze, ukrywanie faktów przez rządy i wściekłą prasę" – powiedział reżyser, cytowany w komunikacie.

Festiwal Filmowy w Rzymie odbędzie się po raz 76., pomiędzy 28 sierpnia a 7 września.

Oto lista filmów, które będzie można zobaczyć w konkursie głównym.

The Truth, dir: Hirokazu Kore-eda

The Perfect Candidate, Haifaa Al Mansour

About Endlessness, dir: Roy Andersson

Wasp Network, dir: Olivier Assayas

Marriage Story, dir: Noah Baumbach

Guest Of Honor, dir: Atom Egoyan

Ad Astra, dir: James Gray

A Herdade, dir: Tiago Guedes

Gloria Mundi, dir: Robert Guediguian

Waiting For The Barbarians, dir: Ciro Guerra

Ema, dir: Pablo Larrain

Saturday Fiction, dir: Lou Ye

Martin Eden, dir: Pietro Marcello

La Mafia Non E Piu Quella Di Una Volta, dir: Franco Maresco

The Painted Bird, dir: Vaclav Marhoul

Il Sindaco Del Rione Sanita, dir: Mario Martone

Babyteeth, dir: Shannon Murphy

Joker, dir: Todd Phillips

J’Accuse, dir: Roman Polanski

The Laundromat, dir: Steven Soderbergh

No. 7 Cherry Lane, dir: Yonfan