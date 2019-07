Każdy kto tropi przestępstwa seksualne w polskim Kościele katolickim, prędzej czy później staje przed pytaniem o to, co zrobił w tej sprawie Watykan? A stąd już tylko krok do pytań o Jana Pawła II. Jak walczył z pedofilią wśród duchownych? Co wiedział, a czego nie był świadomy? Czy jego najbliżsi współpracownicy, w tym kardynał Dziwisz ukrywali przed nim niewygodną prawdę? Podobnych trudnych pytań jest więcej, nadszedł czas by je wszystkie zadać i poznać jednoznaczne odpowiedzi - napisał na Facebooku Tomasz Sekielski.

Nie zamierzamy niszczyć pomnikowej postaci Świętego Papieża-Polaka ustawionej na cokole naszej narodowej dumy, ale chcemy dotrzeć do prawdy, o której znaczeniu w życiu człowieka tak często i dużo mówił Jan Paweł II. Tym trudniej uwierzyć w doniesienia, z których wynika, że on sam miał tuszować i ukrywać skandale seksualne do jakich dochodziło w Kościele katolickim w trakcie jego pontyfikatu - dodał Sekielski.

Premiera ma się odbyć w 2020 roku. Zdjęcia mają być kręcone m.in. w Watykanie, Austrii, Meksyku, USA czy na Dominikanie. W związku z tym, że wszystkie filmy braci Siekielskich są realizowane z dobrowolnych datków, autor zwrócił się z apelem o wsparcie projektu.

Przypomnijmy, że film dokumentalny "Tylko nie mówi nikomu" o pedofilii w polskim Kościele ma do tej pory ponad 22 mln wyświetleń. Wcześniej niż film o Janie Pawle II pojawi się dokument o aferze SKOK. Będzie można go obejrzeć na serwisie YouTube wiosną 2020 roku.