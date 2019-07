Przekazał on, że aktor zmarł we wtorek po południu w swoim domu w Lakeville, w stanie Connecticut, w otoczeniu rodziny. Nie ujawnił przyczyny śmierci.

Urodzony w Teksasie w 1931 r. Torn został w końcowym etapie swojej kariery laureatem nagrody Emmy za rolę w telewizyjnym widowisku "The Larry Sanders Show".

Wcześniej był nominowany do nagrody Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za rolę w filmie z 1983 r. "Cross Creek", w reżyserii Marsha Turnera. W 1998 roku za postać Zeda w komedii Barry’ego Sonnenfelda "Faceci w czerni" ("Men in Black", 1997) był nominowany do Nagrody Satelity.

Torn zadebiutował w filmie w roku 1957 rolą niesłusznie oskarżonego byłego jeńca wojennego w filmie "Time Limit". Grał też w m. in. w "Słodkim ptaku młodości" (Sweet Bird of Youth), "Critic's Choice" i "Cinncinati Kid".

Kariera aktora trwała prawie 70 lat. Początkowo był obsadzany w rolach ludzi posępnych lub tragicznych, później wyspecjalizował się w rolach komediowych. (PAP)

jm/