Millennium Docs Against Gravity jest największym festiwalem filmów dokumentalnych w Polsce. W tym roku impreza potrwa od 10 do 19 maja w Warszawie (Kinoteka, Luna Iluzjon, Muranów, Muzeum POLIN), Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Filmowe) i Lublinie (Centrum Spotkania Kultur), od 15 do 24 maja w Gdyni (Gdyńskie Centrum Filmowe), od 11 do 19 maja w Bydgoszczy (Kino Orzeł) oraz od 12 do 19 maja w Katowicach (kina Kosmos, Rialto, Światowid). Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie".

Spośród 160 filmów prezentowanych na festiwalu 13 ubiegać się będzie o nagrodę główną banku Millennium w konkursie na najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Zwycięzcę wyłoni jury w składzie: producentka Leila Hosseini, reżyserka Hanna Polak oraz reżyser Michał Marczak. Statuetkę może otrzymać m.in. "Jazda obowiązkowa" Ewy Kochańskiej, która pokazana zostanie w piątek wieczorem. To historia o losach ukraińskiego małżeństwa z dziećmi, które podjęło decyzję o emigracji do Polski. Obraz będzie rywalizować m.in. z "Serbką" Nebojsa Slijepcevica, "Magicznym życiem V" Tonislava Hristova oraz "Kto zabił sekretarza generalnego ONZ?" – najnowszym dziełem Madsa Brueggera, który został doceniony za reżyserię podczas Festiwalu Filmowego Sundance 2019.

O Grand Prix powalczą też filmy: "I młodzi pozostaną" Petera Jacksona, nagrodzonego Oscarami za "Władcę Pierścieni: Powrót króla", który tym razem przeniesie widzów w czasy I wojny światowej oraz "In Touch" Pawła Ziemilskiego opowiadający o mazurskiej wsi Stare Juchy, z której niemal jedna trzecia mieszkańców wyemigrowała do Islandii.

W Konkursie Głównym zaprezentowany zostanie również m.in. film "Marek Edelman... i była miłość w Getcie" Jolanty Dylewskiej. Scenariusz powstał we współpracy z Agnieszką Holland. Sceny fabularyzowane współreżyserował Andrzej Wajda. Publiczność festiwalowa obejrzy również m.in. nagrodzoną podczas festiwalu w Sundance "Krainę miodu" Tamary Kotevskiej i Ljubomira Stefanova, której główną bohaterką jest 55-letnia pszczelarka z Macedonii, a także "Transnistrię" Anny Eborn - historię o mieszkańcach Naddniestrza.

Obok nich o główną nagrodę rywalizować będą "Świadkowie Putina" Witalija Manskiego, "Niezwykła propozycja" Jill Magid poruszająca temat spuścizny po znanym meksykańskim architekcie Luisie Barraganie oraz "Pogawędki o drzewach to zbrodnia" Suhaiba Gasmelbariego, którego bohaterami są członkowie sudańskiego klubu filmowego pragnący odrestaurować dawne kino.

Szansę na statuetkę ma także film "Co zrobisz, gdy świat stanie w ogniu?" Roberta Minerviniego. To historia czarnoskórych aktywistów, którzy po serii zabójstw na tle rasowym protestowali na ulicach Nowego Orleanu przeciwko rasizmowi. Włoski reżyser będzie jednym z gości specjalnych festiwalu. W poniedziałek wieczorem w Warszawie podczas wykładu mistrzowskiego opowie publiczności o tajnikach swojej pracy.

Podczas Millennium Docs Against Gravity poznamy również laureatów nagród: Dokumentalnej Warszawy (przyznawanej przez publiczność), Akademii Dokumentalnej (nagroda międzypokoleniowa), National Geographic za Najlepsze Zdjęcia, Amnesty International Polska (dla filmu podejmującego tematykę praw człowieka), miesięcznika "Zwierciadło" (tematyka psychologiczna), miesięcznika "Focus" (dla największej osobowości festiwalu), "Nos Chopina" (o muzyce i sztuce), Green Warsaw Award (ekologia), czytelników "Co Jest Grane 24".

W sobotę w stołecznej Kinotece zaplanowano m.in. premierę filmu "Symfonia fabryki Ursus" Jaśminy Wójcik. Po pokazie organizatorzy zapraszają na koncert "Ursus Partita vol. 2 Machine Dance" z udziałem reżyserki, odpowiadającego za muzykę w filmie Dominika Strycharskiego oraz pianistki Barbary Drążkowskiej.

W niedzielę widzowie obejrzą m.in. film Borysa Lankosza "Kobro/Strzemiński. Opowieść fantastyczna”, poświęcony relacji artystów. W obsadzie znaleźli się Agata Buzek, Łukasz Simlat i Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. Jednym z koproducentów filmu jest Instytut Adama Mickiewicza. Obraz towarzyszył wystawie "Une avant-garde polonaise: Katarzyna Kobro et Władysław Strzemiński", zorganizowanej na przełomie 2018 r. i 2019 r. w paryskim Centre Pompidou.

Podczas festiwalu w warszawskiej Kinotece i wrocławskim Dolnośląskim Centrum Filmowym wyświetlane będą cztery filmy z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących: "My Generation" Davida Batty’ego, "A to mój przyjaciel robot" Isy Willinger, "Pogawędki o drzewach to zbrodnia" Suhaiba Gasmelbariego oraz "Stroiciel Himalajów" Michała Sulimy.

Nowościami tegorocznego Millennium Docs Against Gravity będą sekcje: "Science Non-Fiction", poświęcona futurologicznym wizjom, a także zapowiadający Akademię filmu awangardowego "Eksperyment". Ponadto w programie znalazły się debaty, spotkania i warsztaty, adresowane do różnych grup wiekowych. Organizatorzy zapraszają m.in. na dyskusje poświęcone sytuacji kobiet w branży filmowej, kondycji współczesnej demokracji, znaczeniu fotografii politycznej oraz miłości w czasach portali randkowych. Młodzieży zadedykowano m.in. spotkanie dotyczące możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji, a seniorom - rozmowę o wpływie psów na zdrowie człowieka. Na najmłodszych widzów czekają atrakcje pasma Oki Doki.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie: http://docsag.pl/.