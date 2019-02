"Bohemian Rhapsody" to nagrodzona czterema Oscarami filmowa biografia Freddie Mercury'ego. W obrazie jasno widać, że w środowisku rockowym nie stroniono od używek. Zgodnie z tym, co działo się naprawdę, w filmie pokazane są związki Freddiego. To nie do końca podobało się władzom Chin. Film będzie tam pokazany w ocenzurowanej wersji.

Jak pisze Hollywood Reporter, z obrazu wycięte zostaną wszystkie sceny, które nawet w najdrobniejszy sposób czynią aluzję do homoseksualnych związków Freddiego Mercury’ego. Nie będzie tam pokazanych też scen z narkotykami.

Przypomnijmy, że podczas ostatniej gali wręczenia Oscarów, Rami Malek otrzymał nagrodę za rolę wokalisty zespołu Queen. Decyzja o dystrybucji „Bohemian Rhapsody” w Chinach zapadła zaraz po tym, jak film de facto wygrał galę, zdobywając najwięcej, bo aż cztery nagrody.