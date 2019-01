O śmierci operatora poinformował PAP we wtorek jego syn Dominik Zdort.

Wiesław Zdort urodził się 27 kwietnia 1931 r. w Warszawie. Był absolwentem wydziału operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Do 1959 r. pełnił rolę asystenta operatora Kurta Webera. Współpracował również z Jerzym Lipmanem i Jerzym Wójcikiem. Na początku swojej drogi zawodowej stworzył m.in. fotosy do filmu "Popiół i diament" (1958 r.) w reż. Andrzeja Wajdy.

Debiutem Zdorta jako samodzielnego autora zdjęć był film "Tarpany" w reż. Kazimierza Kutza (1961 r.). W późniejszych latach wielokrotnie współpracował z Kutzem m.in. przy filmach "Milczenie" (1963 r.), "Upał" (1964 r.), "Sól ziemi czarnej" (1970 r.), "Wkrótce nadejdą bracia" (1985 r.) i "Zawrócony" (1994 r.).

Wiesław Zdort był także twórcą zdjęć do wielu innych dzieł polskiej kinematografii, w tym "Dekalogu I" w reż. Krzysztofa Kieślowskiego (1988 r.), "Przekładańca" w reż. Andrzeja Wajdy (1968 r.), "Bruneta wieczorową porą" w reż. Stanisława Barei (1976 r.) oraz seriali telewizyjnych, m.in. "Syzyfowe prace" (1998 r.) i "Szaleństwo Majki Skowron" (1976 r.). Pracował także przy wielu filmach swojej żony Barbary Sass-Zdort, m.in. "Tylko strach" (1993 r.), "Jak narkotyk" (1999 r.) i "W imieniu diabła" (2013 r.).

Wiesław Zdort stworzył ponadto zdjęcia do kilku spektakli Teatru Telewizji, w tym m.in. "Szklanego klosza" (1996 r.), "Nocy Helvera (2000 r.) i "Gier miłosnych" (2003 r.) - wszystkie w reż. Barbary Sass-Zdort.

Od 1987 r. wykładał na wydziale operatorskim swojej macierzystej uczelni, a w 1995 r. uzyskał tytuł profesora sztuki operatorskiej.

Wiesław Zdort był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę. W 1970 r. na festiwalu w Łagowie otrzymał nagrodę za zdjęcia do filmu "Sól ziemi czarnej" w reż. K. Kutza, a dwa lata później, w 1972 r. za obraz "Słońce wschodzi raz na dzień" w reż. Henryka Kluby. W 1996 r. podczas festiwalu w Gdyni nagrodzono go za zdjęcia do filmu "Pokuszenie" w reż. Barbary Sass. W 2005 r. Wiesław Zdort razem z Kazimierzem Kutzem zostali nagrodzeni jako polski duet reżyser - operator podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Cameraimage" w Łodzi.

Operator zmarł 14 stycznia. Miał 87 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w piątek o godz. 10.15 na Powązkach Wojskowych w Warszawie.