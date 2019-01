Wszystko to stało się dzięki noworocznemu obyczajowi w programie Grahama Nortona.

Gwiazdy, które odwiedzają popularny talk show, muszą zaprezentować swe nieznane umiejętności. Keira Knightley zaszokowała wszystkich grając na... własnym uzębieniu. Aktorka znana m.in. z "Piratów z Karaibów" zaprezentowała jeden z najbardziej znanych tematów z muzyki popularnej "Raindrops Keep Fallin' On M Head". A my aż boimy się zadać pytanie - to da więcej...?