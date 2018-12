Politycy wszystkich wspominają Kazimierz Kutza. Tak o reżyserze

Odszedł Kazimierz Kutz - wielki Ślązak i Polak, wspaniały twórca, serdeczny kolega, na którego zawsze mogłem liczyć. Sól ziemi czarnej. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 18, 2018

Wicepremier Gliński z kolei podkreślił, że śmierć reżysera to "wielka strata dla polskiej kultury". Jak mówił, Kutz był "wybitnym twórcą polskiej szkoły filmowej, twórcą, który dla nas wszystkich chyba kojarzy się ze śląską trylogią".

Podkreślił, że Kutz to przede wszystkim "wybitny twórca, reżyser, człowiek bezkompromisowy, ostry w sądach, w wielu wymiarach taki zadziorny". Wskazał, że przede wszystkim powinno pamiętać się o jego filmach, ponieważ twórca broni się tym, co stworzył, a "Kutz w zdecydowanej większości stworzył filmy, które pamiętamy i które były ważne" - zaznaczył.

Dodał, że "patrzy na jego dzieło filmowe przez pryzmat tego, co zrobił najlepszego, przez filmy Śmierć jak kromka chleba czy Perła w koronie - filmy, które do tej pory się pamięta poprzez obrazy, wydarzenia, aktorów, których wypromował".

Minister kultury przyznał, że "zaangażowanie Kutza z początku lat 50. może nie było najszczęśliwsze", ale w jego ocenie, "nikt nie będzie patrzył na Kutza z tamtej perspektywy". "Patrzmy na niego z perspektywy wybitnych dokonań" - podkreślił.

Gliński powiedział, że "wychował się w jakimś sensie na jego estetyce filmowej i na jego rozumieniu Śląska". Choć, jak dodał wicepremier, Kutz "zawsze się kłócił o ten Śląsk, zawsze miał do kogoś pretensje; był taki niepokorny".

Szef MKiDN zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie udało się scyfryzować filmy reżysera co, jak mówił Gliński, "pan Kutz zauważył, bo nawet mimo, że byliśmy po różnych stronach sceny politycznej w Polsce, w jakimś sensie dziękował za to".

"Smutny dzień dla polskiej kultury, ale myślę, że spełnione życie, bo zrobił bardzo dużo dobrego, jeżeli chodzi o polską sztukę i kulturę. W sprawach publicznych różniliśmy się, ale to nie ma żadnego znaczenia zwłaszcza w dniu, w którym odszedł od nas" - zaznaczył szef resortu kultury.

Historie weszły do domu każdego z nas

"To bardzo smutna wiadomość i wielka strata, bo Kazimierz Kutz, to nie tylko parlamentarzysta, senator, poseł, z którym miałam przyjemność pracować przez wiele lat w komisji kultury, to także fantastyczny reżyser, który przybliżył Śląsk Polakom" - wspominała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej.

Jak mówiła, Kazimierz Kutz "opowiedział o Śląsku historie, które weszły do domu każdego z nas, jego filmy są wyjątkowe". W jej ocenie najważniejszy w dorobku Kutza jest tryptyk śląski, czyli "Sól ziemi czarnej" (1969), "Perła w koronie" (1971) i "Paciorki jednego różańca" (1979).

Kidawa-Błońska stwierdziła, że Kazimierz Kutz był "barwną, niezwykłą postacią". "To był niezwykły człowiek, z bardzo silną osobowością, krnąbrny, mówiący czasami brutalną prawdę, ale jednocześnie lubiący ludzi, lubiący ludziom pomagać" - podkreśliła.

Pytana jakim Kazimierz Kutz był parlamentarzystą, Kidawa-Błońska stwierdziła, że bardzo dobrym, "rozumiejącym sprawy kultury". Jak mówiła, pracując w komisji kultury Kutz "walczył o prawa twórców, o wolności twórcze, o to, żeby doceniać, że pieniądze przeznaczone na kulturę mają wielkie znaczenie".

"Mobilizował nas wszystkich, bo miał w Sejmie umiejętność mówienia głosem głośnym, że kultura wymaga pieniędzy, ale oprócz pieniędzy, wymaga także wolności" - powiedziała Kidawa-Błońska przypominając, że Kutz był osobą mówiącą "barwnym językiem, czasami bardzo dosadnie, ale mówiącą prawdę".

"Czasami żargonem śląskim opisywał rzeczywistość bardzo trafnie, zawsze z nutą dowcipu i ironii, ale nikogo nigdy nie krzywdził" - podkreśliła Kidawa-Błońska.