Podczas niedzielnej gali otwarcia pt. "Sto lat. Wspólna radość" publiczność miała okazję zobaczyć filmy z krajów, które – podobnie jak Polska – odzyskały niepodległość sto lat temu; w tym produkcje m.in. z Czech, Słowacji, Estonii i Armenii.

Do konkursu filmów dla dzieci i młodzieży wpłynęło w tym roku przeszło 3,5 tys. zgłoszeń z całego świata. Najlepszym obrazom międzynarodowe jury profesjonalne przyzna Złote Koziołki. Jury młodych przyzna nagrody Marcina, zaś jury dziecięce – nagrody Marcinka.

W tym roku na ponad 100 festiwalowych seansach pojawić się może nawet ponad 20 tys. widzów. Oprócz filmów konkursowych widzowie obejrzą też produkcje prezentowane w ramach sekcji specjalnych – m.in. filmy "dla najnajmłodszego widza", kino piłkarskie czy produkcje dla całych rodzin.

Jak tłumaczył dyrektor festiwalu Jerzy Moszkowicz, filmy, które będą prezentowane opowiadają o szczególnych super-bohaterach, "dzieciach, które w różnych częściach świata i w bardzo różnych okolicznościach próbują sobie poradzić z dojrzewaniem, rodziną, szkołą, historią, polityką, wojną, nałogami, przestępczością. Doświadczają smutku, porażki, żalu, zmęczenia, ale też radości, miłości, serdeczności, satysfakcji – całej bogatej gamy emocji. Nie używają do tego specjalnych magicznych zaklęć, tylko wyobraźni, odwagi, wrażliwości, ciekawości, ufności – tego, w co wyposażony jest każdy z nas".

"Na Ale Kino! poznacie Państwo w tym roku małą Kenijkę Jo, która – choć ciężko chora – potrafi zjednoczyć całą wioskę w filmie +Supa Modo+ (Kryształowy Niedźwiedź Berlinale 2018, nominowany przez Kenię do Oskara - przyp red.). Z dziesięciolatkami Jonem i Ivarem weźmiecie udział w dorocznym turnieju na Wyspach Westmana, gdzie gra idzie o rzeczy jeszcze poważniejsze niż piłka nożna, choć +Hej, Sokoły!+ to tegoroczny laureat Piłkarskich Koziołków Ale Kino! Za sprawą +Żywiciela+ doświadczycie losu afgańskiej dziewczyny, która w chłopięcym przebraniu usiłuje utrzymać rodzinę i doprowadzić do uwolnienia ojca z więzienia (producentką wykonawczą tej animacji jest Angelina Jolie - przyp red.)" – dodał Moszkowicz.

W ramach festiwalu odbędą się też liczne wydarzenia towarzyszące: w tym warsztaty dla młodych twórców oraz przeznaczone dla profesjonalistów z branży oraz pedagogów z pasją Forum Nauczycieli i Filmowców.

Ale Kino! to największy w kraju festiwal filmów dla młodych widzów i jeden z najstarszych festiwali filmowych w Polsce. Jego celem jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży.

Organizatorem festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka. Festiwal potrwa do 9 grudnia.