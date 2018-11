Według doniesień Super Expressu, Joanna Kulig jest jednym z najbardziej gorących nazwisk na aktorskiej giełdzie w Hollywood. O aktorce mówi się coraz więcej, bo coraz większa liczba coraz bardziej znanych i znaczących osób obejrzało film "Zimna wojna", o którym coraz głośniej mówi się w kontekście oscarowego rozdania. Takie spekulacje pojawiały się już wcześniej: film Pawlikowskiego ma być brany pod uwagę nie tyko w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, możliwe są też i inne w tym... dla Joanny Kulig. Nie jest to niemożliwe, ale na pewno stanowiłoby przełom w historii nominacji - żadna nieanglojęzyczna aktorka nie była jeszcze nominowana w najważniejszej żeńskiej kategorii.

Z doniesień Super Expressu ciekawe jest też, że Joanną Kulig miałaby się zaopiekować agencja aktorska CAA, która pod swymi skrzydłami ma Toma Cruise, Brada Pitta czy Maryl Streep.

To wszystko sprawia, że Joanna Kulig ma dużo powodów do tego, by zostać w Hollywood. Jeśli tam urodzi dziecko, otrzyma ono automatycznie obywatelstwo amerykańskie. A od tego już tylko krok, by i Joanna Kulig mogła legitymować się także paszportem Stanów Zjednoczonych, który na pewno nie zaszkodziłby jej w kontynuowaniu zagranicznej kariery.

Na razie, co niezmiernie cieszy, aktorka zbira bardzo pochlebne opinie za rolę w filmie "Zimna wojna".