"Głównym punktem programu październikowego i głównym \highlightem całego festiwalu jest od jego początku festiwal filmu dokumentalnego, czyli najnowszych produkcji, których autorzy lub producenci mają siedzibę w Europie. Filmy mogą powstawać w dowolnym miejscu na świecie, ale ten wątek europejski, czy ta perspektywa europejska zawsze jest w nich obecna" – powiedział dyrektor programowy SEFF Bartosz Wójcik. Dodał, że będzie można zobaczyć 24 produkcje z 17 krajów.

"Paleta jest ogromna, jak co roku. Będą tam zarówno filmy, które opisują czy komentują współczesność, elementy, które są istotne dla współczesnego świata, najczęściej właśnie z perspektywy europejskiej" – wyjaśnił Wójcik.

Filmy w ramach konkursu europejskiego będzie można oglądać od piątku w Kinie Zamek. Znajdzie się wśród nich "Opera o Polsce" Piotra Stasika, która jest próbą ukazania "różnych przejawów polskości", a także historia łotewskiej dysydentki "Lidija" Andrejsa Verhoustinskisa czy opowieść o liderze nacjonalistycznej organizacji w zachodniej Ukrainie "Czarnobóg" Grzegorza Paprzyckiego.

Oprócz głównego konkursu, w programie wydarzeń towarzyszących znalazł się też skierowany do dzieci i młodzieży "SEFF Mini", o którym organizatorzy mówią jako o "równoległym festiwalu". Dla młodszych widzów przeznaczone będą zarówno pokazy filmów, jak i warsztaty: z minidronami, animacji poklatkowej czy storyboard.

"Pracujemy z wybitnymi, wspaniałymi animatorami i osobami, które z dziećmi potrafią rozmawiać i wciągnąć je w ten filmowy świat w sposób wyjątkowy" – powiedziała dyrektor zarządzająca SEFF Dana Jesswein.

Podczas festiwalu odbędą się też spotkania skupione wokół filmu. W sobotę Tomasz Raczek i Bartosz Wójcik porozmawiają z wieloletnim asystentem lidera grupy Queen, Freddiego Mercury’ego, Peterem Freestonem. Spotkanie będzie poświęcone m.in. zbliżającej się premierze filmu "Bohemian Rhapsody".

"Chcielibyśmy porozmawiać o takim filmowym przekraczaniu granic – tym, co możemy zobaczyć w teledyskach zespołu Queen, co, jak się okazuje, dużo mówi nam o samej postaci artysty, który balansuje gdzieś na granicy życia prywatnego, publicznego image’u i tego, co pomiędzy, czyli ekspresji samego siebie poprzez twórczość" – wyjaśnił Wójcik.

W niedzielę natomiast w studiu S1 Radia Szczecin odbędzie się spotkanie z reżyserką Marią Sadowską i pokaz jej filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

Szczecin European Film Festival organizowany jest przez Stowarzyszenie OFFicyna. Na stronie www.europeanfilmfestival.szczecin.pl dostępny jest program wydarzenia. Festiwal potrwa do poniedziałku.