Łódź po raz dziewiąty będzie gospodarzem wydarzenia poświęconego działalności krytyków filmowych i miłośników kina. Jego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 18-21 października.

Jak poinformowali organizatorzy, już pierwszego dnia festiwalu z jego uczestnikami spotka się Agnieszka Holland. Jedna z najsłynniejszych polskich reżyserek i scenarzystek weźmie udział w panelu dyskusyjnym poświęconym przemocy w kinie.

"Zaproszeni goście porozmawiają o wszelkiego rodzaju wkluczeniach i niesprawiedliwościach dotykających twórców na planie filmowym. Czy płeć ma tam jeszcze znaczenie? Czy operatorzy lubią się z dźwiękowcami? Kto najbardziej działa na nerwy pionowi produkcyjnemu?" – wyjaśnił rzecznik prasowy "Kamera Akcja" Michał Kwiatkowski.

W programie filmowym festiwalu znalazło się ponad 50 produkcji podzielonych na osiem sekcji tematycznych. Wśród nich jest wiele obrazów pokazywanych w Cannes i na Berlinale, które w Łodzi będzie można zobaczyć po raz pierwszy w kraju. Spotkanie krytyków i miłośników kina zainauguruje przedpremierowy pokaz "Córki trenera" w reż. Łukasza Grzegorzka, który debiutował "Kamperem".

Oprócz tej produkcji, w sekcji "Krytyczne Premiery" znajdzie się 16 tytułów, m.in.: zrealizowany w stylistyce kina Guya Ritchiego "The World is Yours" francuskiego reżysera Romaina Gavrasa, "Dzika grusza" tureckiego mistrza kina Nuri Bilge Ceylana. Widzowie zobaczą także nagrodzoną za najlepszy scenariusz w Cannes "Sofię" w reż. Meryem Benm'Barek-Aloisi.

Z kolei w sekcji "Głos krytyków" zostaną zaprezentowane m.in. nowy film twórcy obsypanej nagrodami "Gomorry", czyli "Dogman" Matteo Garrone, najnowsze dzieło Wesa Andersona "Wyspa psów". Bohaterem "Filmoznawca-filmowiec" będzie natomiast nominowany do Oscara operator Paweł Edelman, a retrospektyw - przewodnicząca jury Palme d'Or w czasie tegorocznego festiwalu w Cannes, francuska reżyserka Ursula Meier.