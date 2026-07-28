Myślisz, że polskie klasyki filmowe i muzyczne nie mają przed Tobą żadnych tajemnic? Przygotowaliśmy wyzwanie złożone z 12 pytań o kultowe teksty, które na stałe weszły do naszego języka. Przekonaj się, czy bez trudu wskażesz ich autorów i zdobądź komplet punktów!

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