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Quiz o kultowych cytatach z polskich filmów i piosenek. Na pewno wiesz skąd pochodzą? 10/12 zdobędą prawdziwi wyjadacze

Sara Schekiel
Sara Schekiel
23 minut temu
[aktualizacja 11 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w
Produkcja filmu fabularnego pt. Dzień świra
Kadr z filmu "Dzień świra"/PAP
Myślisz, że polskie klasyki filmowe i muzyczne nie mają przed Tobą żadnych tajemnic? Przygotowaliśmy wyzwanie złożone z 12 pytań o kultowe teksty, które na stałe weszły do naszego języka. Przekonaj się, czy bez trudu wskażesz ich autorów i zdobądź komplet punktów!
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Źródło gazetaprawna.pl
Tematy: muzykafilmquiz
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Sara Schekiel
Sara Schekiel

Poza redakcją z pasją uwieczniam polską faunę i florę lub uciekam na fotograficzne safari w dzikie miejsca, a po dobrym treningu bokserskim najchętniej relaksuję się przy pysznej śródziemnomorskiej kuchni, zgłębiając fascynującą historię starożytnego Rzymu.

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