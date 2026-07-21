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Ostatni koncert Quebonafide. Na żywo w telewizji i streamingu w tym samym czasie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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"Quebonafide: Ostatni koncert"
"Quebonafide: Ostatni koncert"/Materiały prasowe
Po spektakularnym widowisku na PGE Narodowym, Quebonafide powraca w wielkim stylu, tym razem na ekrany. Filmowy zapis jego ostatniego występu pozwoli jeszcze raz przeżyć emocje towarzyszące pożegnaniu rapera z publicznością. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać film dokumentalny "Quebonafide: Ostatni koncert"?

Dokument "Quebonafide: Ostatni koncert" zostanie wyemitowany dziś, 21 lipca, w serwisie streamingowym CANAL+ oraz na kanale live 5 na antenie.

Kim jest Quebonafide?

Kuba Grabowski alias Quebonafide to postać wymykająca się prostym klasyfikacjom. Przeszedł drogę od podziemnych bitew freestylowych, przez diamentowe płyty, aż po status ikony polskiej popkultury. Przez ostatnie dziesięć lat tworzył nie tylko muzykę, ale i niezapomniane widowiska, które na zawsze zostaną w pamięci fanów. Quebonafide nie tylko sprzedawał setki tysięcy albumów, ale przede wszystkim kreował trendy. Łączył rap z odważnym performansem i bezkompromisową szczerością. Jego duety z Taco Hemingwayem, Darią Zawiałow czy zagranicznymi artystami, takimi jak Tommy Cash i Mick Jenkins, to dowód kunsztu i wszechstronności. Decyzja o definitywnym zejściu ze sceny w czerwcu 2025 roku była świadomym domknięciem projektu, który na zawsze zmienił oblicze polskiego hip-hopu.

Coś więcej niż zapis koncertu

W serwisie CANAL+ i na kanale live 5 na antenie dziś, 21 lipca o godz. 20.00, będzie emitowany w ramach wydarzenia specjalnego musical "Quebonafide: Północ/Południe", a następnie właśnie "Quebonafide: Ostatni koncert", czyli relacja z finałowego występu rapera. To zeszłoroczne wydarzenie na warszawskim stadionie PGE Narodowy było wielowymiarowym spektaklem, łączącym nowoczesną technologię z teatrem. Na scenie u boku Quebonafide pojawili się najważniejsi przedstawiciele polskiej sceny, a fani mogli usłyszeć ponad czterdzieści utworów z całego dorobku artysty. "Quebonafide: Ostatni koncert" to coś więcej niż zapis wydarzenia – to emocjonalne świadectwo pożegnania twórcy, który do końca grał według własnych zasad.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+film dokumentalnykoncertQuebonafide
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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