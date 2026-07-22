Filmy pod gwiazdami z JAC Kino na Leżakach

Wydarzenie wystartowało 7 czerwca i potrwa do połowy września. Organizatorzy zaplanowali trasę obejmującą 40 malowniczych miejscowości w północnej oraz centralnej części kraju, w otoczeniu zieleni i pod rozgwieżdżonym niebem. Na uczestników czeka ponad 60 pokazów, kilkaset wygodnych leżaków oraz ekran o wymiarach 15 na 10 metrów. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach cyklu jest bezpłatny.

Magia kina plenerowego

Do końca lipca seanse odbędą się w nadmorskich kurortach i mniejszych miejscowościach, m.in. w Mielenku, Świnoujściu, Stargardzie, Gryficach, Goleniowie, Pustkowie, Mrzeżynie, Ustce, Niegoszczu i Jarosławcu. Sierpień przyniesie intensyfikację działań. Trasa obejmie m.in. Ostrów, Chałupy, Chłapowo i Władysławowo, a także Piotrków Trybunalski, Uniejów oraz Grodzisk Mazowiecki. Nie zabraknie też pokazów w Jarosławiu, Koszalinie czy Łebie. Wrzesień zamknie tegoroczną edycję 5 pokazami, m.in. w Żyrardowie, Bełchatowie i Białobrzegach.

Kino w plenerze: ekranowe nowości i bogata strefa atrakcji

W przeciwieństwie do wielu innych letnich przeglądów, które bazują na klasykach sprzed lat, „JAC Kino na Leżakach” stawia na świeżość. Widzowie mają okazję obejrzeć produkcje, których premiery kinowe miały miejsce pod koniec 2025 roku oraz na początku bieżącego roku. W repertuarze są zarówno Wśród propozycji znalazły się m.in. „Iluzja 3”, a także polska komedia drogi „Dalej Jazda 2” w reżyserii Mariusza Kuczewskiego, opowiadająca o przygodach seniorów Eli i Jóźka. Miłośnicy humoru z Francji docenią „Milionerów” - opowieść o czterech rodzinach, których codzienność zmienia wygrana na loterii, oraz komedię „Alibi.com 2” o perypetiach Grega próbującego przedstawić rodziców przyszłym teściom.

Ciekawą propozycją są francuscy „Kopnięci w czasie”, łączący komedię z science-fiction, oraz polski hit młodzieżowy „Piep*zyć Mickiewicza 3”. Od sierpnia i września repertuar zostanie dodatkowo wzbogacony o kolejne głośne i nagradzane tytuły, takie jak „Wielki Marty”, „Anioł Stróż”, „Chopin, Chopin”, a także familijny „Bardzo Fajny Gigant” czy porywająca produkcja biograficzna „Better Man: Niesamowity Robbie Williams”.

Partnerem Tytularnym trasy jest JAC Polska, producent pojazdów osobowych i użytkowych z Chin (uczestnicy mogą z bliska obejrzeć auta tej marki). Przed seansami zaplanowano konkursy z nagrodami, upominki od Partnerów projektu , w tym „Potańcówkę Ż”.

Szerokie grono partnerów głównych, takich jak Electrolux, Grupa Żywiec, Knoppers, Fiorda Vocal, SkyShowtime oraz Allegro, a także partnerów wspierających: Podlaski, Oxford, Oriflame, JBB Bałdyga, AMIC Energy, Lenovo, Dietly oraz Makro ma wspólny cel: [KS3.1]sprawić, by kultura i rozrywka stały się integralną częścią letniego wypoczynku Polaków.