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Serial akcji rozjechał konkurencję. To największy hit na całym świecie

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:00
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Hannah Waddingham w serialu "Kumpele na zabój"
Hannah Waddingham w serialu "Kumpele na zabój"/Materiały prasowe
Nowy serial akcji "Kumpele na zabój" ("Ride or Die") niespodziewanie okazał się megahitem. To w tej chwili najpopularniejszy serial nie tylko na znanej platformie streamingowej, ale w całym światowym streamingu. Co więcej, krytycy oceniają produkcję jeszcze lepiej niż zachwyceni widzowie. Gdzie można oglądać serial?

Serial "Kumpele na zabój" ("Ride or Die") jest dostępny w całości liczącej 8 odcinków na platformie streamingowej Prime Video.

O czym jest serial?

Serial "Kumpele na zabój" opowiada historię najlepszych przyjaciółek Debbie Claybourne i Judith Burton, które były przekonane, że wiedzą o sobie wszystko. Okazuje się jednak, że Judith skrywa ogromny sekret – jest międzynarodową zabójczynią na zlecenie. Gdy z jej przeszłości wyłania się tajemnicza postać, a jedna z misji kończy się katastrofą, życie obu kobiet wywraca się do góry nogami. Zmuszone do wspólnej ucieczki, wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż przez Europę. Rozpoczyna się wyścig z czasem, podczas którego depczą im po piętach organy ścigania, doskonale wyszkoleni zabójcy oraz wyjątkowo groźni przestępcy.

Kto występuje w serialu?

Jako Debbie Claybourne występuje laureatka Oscara Octavia Spencer ("Służące", "Ukryte działania", "Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker"), a w Judith Burton wciela się zdobywczyni Emmy Hannah Waddingham ("Ted Lasso", "Kaskader", "Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi"). W pozostałych rolach pojawiają się Ed Skrein ("Deadpool", "Transporter: Nowa moc", "Jurassic World: Odrodzenie"), Calam Lynch ("Złotko", "Bridgertonowie", "Dunkierka"), Savannah Steyn ("Pełzająca śmierć", "Dobry chłopiec", "Ród Smoka"), Jamie Parker ("Jak zostać Elżbietą", "1917", "Męska historia"), Sylvia Hoeks ("Blade Runner 2049", "Dziewczyna w sieci pająka", "See"), Bill Nighy ("To właśnie miłość", "Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka", "Czas na miłość"), Cathy Tyson ("Mona Lisa", "Wąż i tęcza", "Ksiądz") oraz Jacky Ido ("Bękarty wojny", "Taxi Brooklyn", "Blef").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialu i jego główną scenarzystką jest Tessa Coates, a za kamerą stanęli Allison Liddi-Brown ("Friday Night Lights", "Przejście", "Heartbeat"), DeMane Davis ("Odnalezieni", "Sposób na morderstwo", "Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker"), Peyton Reed ("Ant-Man", "The Mandalorian", "Dziewczyny z drużyny") i Lauren Wolkstein ("56 dni", "Łowca nagród", "Nierozłączne").

"Kumpele na zabój" są oceniane pozytywnie przez 81 proc. użytkowników i aż 96 proc. krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Widzowie w serwisie iMDB wystawiają wysoką średnią 7.7/10.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime Videoserial akcjiOctavia SpencerHannah Waddingham
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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