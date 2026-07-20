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Uwielbiany serial kryminalny znów w telewizji. Historia prawnika hitem

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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"Bellefond"
"Bellefond"/Materiały prasowe
Polacy mają kolejną okazję, by zobaczyć francuski serial kryminalny ze Stéphane’em Bernem w roli byłego prokuratora Antoine'a Bellefonda. Serial "Bellefond" znalazł nad Wisłą gorących zwolenników i dlatego też zdecydowano o ponownej emisji hitu. Gdzie można oglądać trzeci odcinek produkcji znad Sekwany?

Trzeci odcinek francuskiego serialu kryminalnego "Bellefond", którego bohaterem jest prawnik po przejściach, zostanie wyemitowany dziś, w poniedziałek, 20 lipca, o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica. Kolejne odcinki będą wyświetlane w poniedziałki o tej samej porze aż do finału serialu 27 lipca.

O czym jest serial?

Kiedy niewinny oskarżony popełnia samobójstwo na sali rozpraw, wstrząśnięty Bellefond rezygnuje z funkcji sędziego. Kiedy siostrzenica prosi go o pomoc w sprawie swojego ojca, oskarżonego o morderstwo, Antoine wraca do rodzinnego miasta, by rozwikłać zagadkę i odbudować relacje z bliskimi. Później zakłada własną kancelarię w Marsylii, zdecydowany podejmować się wyłącznie spraw, w które naprawdę wierzy.

Kto występuje w serialu?

Tytułową rolę gra Stéphane Bern ("Wojna o trony. Prawdziwa historia Europy", "Sztuka zbrodni", "Twoje ręce na moich biodrach"), a partnerują mu Anne Caillon ("Prawo Murphy'ego", "Terytorium wroga", "Kto zabił Bambi?"), Wendy Nieto ("Nowy styl", "Emily w Paryżu", "Było ich dziesięciu") i Julia Oberlinkels ("Wir").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu są Anne-Charlotte Kassab ("Cat's Eyes", "Morderstwo na wyspie Porquerolles", "Jednostka 42"), Morgan Spillemaecker ("Miłość w Wiedniu", "Dream Team") oraz Jérôme Aubry i Cécile Guillaume. Kassab jest także główną scenarzystką serialu. Za kamerą stanęły siostry Emilie i Sarah Barbault ("Metoda Wagnera").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyfrancuski serial13 Ulicanowy odcinek
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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