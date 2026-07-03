W kinach zarobił 90 milionów. Błyskawiczna premiera hitu w abonamencie

Horror "Mumia: Film Lee Cronina" wszedł na ekrany polskich kin 17 kwietnia, a już dwa i pół miesiąca później, od dziś, 3 lipca, film mogą oglądać abonenci platformy HBO Max.

Kto stoi za filmem?

Tuż po bijącym rekordy wznowieniu "Martwe zło: Przebudzenie" scenarzysta i reżyser Lee Cronin powraca do jednej z najbardziej rozpoznawalnych opowieści grozy śmiałym i zaskakującym obrazem "Mumia: Film Lee Cronina".

Scenarzystą i reżyserem jest Cronin, a producentami są James Wan, Jason Blum i John Keville. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Michael Clear, Judson Scott, Macdara Kelleher i sam Lee Cronin.

Po drugiej stronie kamery Cronina wspierają uznani artyści, w tym operator Dave Garbett, scenograf Nick Bassett, montażysta Bryan Shaw i projektantka kostiumów Joanna Eatwell. Muzykę skomponował Stephen McKeon, a reżyserkami castingu są Terri Taylor i Sarah Domeier Lindo.

Kto występuje w filmie?

W filmie w rolach głównych występują Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace oraz Veronica Falcón.

O czym jest film?

Młoda córka dziennikarza znika bez śladu na pustyni. Po ośmiu latach załamana rodzina doznaje wstrząsu. Dziewczyna powraca, ale to, co powinno być dla wszystkich radosnym wydarzeniem, zmienia się w koszmar na jawie.