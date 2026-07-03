Dziennik Gazeta Prawana logo

Ten film to naprawdę inteligentna prowokacja. "Bezlitośnie obnaża to, o czym boimy się mówić głośno"

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 15:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Zaproszenie"
"Zaproszenie"/Materiały prasowe
W polskich kinach pojawiło się "Zaproszenie", czyli film, który zaczyna się jak niewinna kolacja, a kończy jako emocjonalny rollercoaster. Za kamerą stanęła Olivia Wilde, twórczyni głośnego "Nie martw się, kochanie", która tym razem, jak przekonuje dystrybutor, serwuje widzom historię jeszcze bardziej prowokacyjną, odważną i... niebezpiecznie bliską prawdy.

"Zaproszenie" trafiło do polskich kin dziś, 3 lipca.

Bezlitosny film

To nie jest kolejna "komedia o związkach". To film, który bezlitośnie obnaża to, o czym pary boją się mówić głośno. Bo co się stanie, gdy rutyna spotka pokusę?

Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy: zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach?

Owacja na stojąco

"Zaproszenie" balansuje na granicy komedii i emocjonalnego thrillera – z odważnym humorem, napięciem i gorzką refleksją o tym, czym naprawdę jest współczesny związek.

Film miał swoją premierę na ostatnim Sundance Film Festival, gdzie został przyjęty owacją na stojąco. Po festiwalowym pokazie dziennikarz Variety dowodził z entuzjazmem: (Ten film) jest taki, jak byśmy oglądali "Kto się boi Virginii Woolf?" przerobione przez Woody'ego Allena na "Mężów i żony".

Inni krytycy też nie mieli wątpliwości. "Wyrafinowany, błyskotliwy, uwodzicielski i obłędnie zabawny film" – pisał "New York Post". Wtórował mu "Guardian": "Długo oczekiwane zaproszenie do naprawdę inteligentnej komedii dla dorosłych".

W opiniotwórczym serwisie Rotten Tomatoes film zebrał ponad 90 proc. pozytywnych recenzji.

Kto występuje w filmie?

Główne role grają Olivia Wilde ("Tron: Dziedzictwo", "Kowboje i obcy", "Dr House", "Studio", "Kochajmy się od święta", "Vinyl", "Wyścig"), Seth Rogen ("Studio", "Sąsiedzi", "Niedobrani", "To już jest koniec", "Fabelmanowie", "Wywiad ze słońcem narodu", "Pół na pół", "Supersamiec", "Donnie Darko"), Penelope Cruz ("Vicky Cristina Barcelona", "Vanilla Sky", "Volver", "Ból i blask", "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach", "Wszystko o mojej matce") i Edward Norton ("Podziemny krąg", "Lęk pierwotny", "Birdman", "Więzień nienawiści", "Kompletnie nieznany", "Iluzjonista", "25. godzina", "Hazardziści").

Kto stoi za filmem?

Olivia Wilde ("Nie martw się, kochanie", "Szkoła melanżu") jest również reżyserką filmu, do którego scenariusz napisali Will McCormack i Rashida Jones ("Celeste i Jesse: Na zawsze razem") na podstawie hiszpańskiej komedii "Sentimental" Cesca Gaya.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Seth RogenzaproszeniePenelope CruzOlivia Wilde
Powiązane
"Gwiezdne miasteczko"
Jeden z najlepszych seriali SF ostatnich lat. Historia wyścigu kosmicznego w optyce ZSRR
"Ranczo Duttonów"
Ulubieńcy widzów powrócili. To już przedostatni odcinek nowego serialu
"Proud"
Polski serial uznany za najlepszy w Europie. Krytycy: Łamie stereotypy
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraW kinach zarobił 90 milionów. Błyskawiczna premiera hitu w abonamencie »
Zobacz
|
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Najlepszy domowy sposób na smugi i tłuste plamy
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił Omodę, Jaecoo, Chery, BAIC, MG i BYD. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Nowa Alfa Romeo Junior Sport Speciale w Tychach
83 proc. kierowców wybiera ten silnik. Nowy SUV z Polski to hit. Ile kosztuje?
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Przepis na walkę z grzybicą i zmęczeniem nóg
Sposób na walkę z grzybicą stóp i zmęczeniem nóg. Wsyp tę przyprawę do miski z wodą
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj