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Mocny serial kryminalny w drodze. To adaptacja bestsellerowej powieści

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
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"Zaginięcie Sary Lindert"
"Zaginięcie Sary Lindert"/Materiały prasowe
Ruszyły zdjęcia do nowego serialu "Zaginięcie Sary Lindert" ("Zmizení Sáry Lindertové") – mrocznego, sześcioodcinkowego thrillera z zagadką kryminalną w tle i elementami urban fantasy. To czeska produkcja tworzona z myślą o międzynarodowej widowni, realizowana przy wsparciu zespołów i partnerów z Francji, Polski oraz regionu Beneluksu i Europy Centralnej. Gdzie i kiedy będzie można oglądać serial?

Serial "Zaginięcie Sary Lindert" ("Zmizení Sáry Lindertové") zadebiutuje w 2027 roku w CANAL+ i trafi jednocześnie m.in. do Czech, Słowacji, Polski, Austrii, Belgii, Szwajcarii, Węgier, Holandii, Rumunii i Francji.

O czym jest serial?

Akcja serialu rozgrywa się w podziemiach praskiego metra, gdzie kryminalna intryga splata się z wątkami nadprzyrodzonymi oraz psychologiczną opowieścią o tożsamości, traumie i skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Główną bohaterką jest Sára, studentka psychologii, która w tajemniczych okolicznościach znika w podziemiach praskiego metra. Jedynym śladem po jej zaginięciu pozostaje niepokojące nagranie z kamer monitoringu. Okazuje się, że pod ulicami Pragi nic nie jest takie, jak się wydaje... Zdjęcia kręcone w autentycznych przestrzeniach metra tworzą niepokojący, labiryntowy świat, w którym granica między rzeczywistością a podświadomością stopniowo się zaciera.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się zarówno uznani aktorzy, jak i przedstawiciele młodego pokolenia. Główne role grają Josefína Prachařová ("Ratolesti") oraz Julie Šoucová ("Amerykanka", "Rok wdowy"), a towarzyszą im Anna Geislerová ("Kamper") i Milan Ondrík ("Ojciec").

Kto stoi za serialem?

Serial powstaje na podstawie bestsellerowej i nagradzanej powieści Kateřiny Šardickiej. Za adaptację odpowiadają sama autorka, a także Miro Šifra ("Studna", "MIKI", "Świt") oraz Marie Stará. Reżyserem jest Matěj Chlupáček ("Córka narodu", "Świt").

Za produkcję tytułu odpowiada Barletta. Głównym partnerem projektu jest CANAL+, który realizuje go wspólnie z Telewizją Czeską i słowacką stacją TV JOJ, przy wsparciu zespołów CANAL+ z rynków europejskich. Międzynarodową dystrybucją zajmuje się STUDIOCANAL.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnycanal+adaptacjaczeski serial
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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