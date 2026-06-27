Dziennik Gazeta Prawana logo

Kostiumowy serial kryminalny w telewizji. To już finałowe odcinki hitu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Detektyw von Fock"
"Detektyw von Fock"/Materiały prasowe
Kostiumowy serial kryminalny "Detektyw von Fock", który zadebiutował w polskiej telewizji w grudniu zeszłego roku, powrócił na antenę z nowymi odcinkami. Widzowie w każdą sobotę czerwca od godz. 20:00 oglądać mogli dwie odsłony przygód tytułowego Paula von Focka, asesora sądowego, który ma niezwykły talent do rozwiązywania trudnych spraw. Gdzie można oglądać finałowe odcinki serialowego hitu?

"Detektyw von Fock" powrócił na antenę Romance TV, prowadząc śledztwa w tajemniczym świecie dziewiętnastowiecznej szlachty bałtyckiej. Pośród towarzyskich intryg, mrocznych tajemnic  i zagadkowych przestępstw mądry śledczy szuka prawdy. Klimatyczne miejsca akcji i pasjonujące sprawy czynią z każdego odcinka podróż do fascynujących, minionych czasów.

"Detektyw von Fock", odc. 1 i 2

Repremiera: 6 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

Paul von Fock, najmłodszy z trzech braci, dziedziczy rezydencję Sagadi i trudno mu się odnaleźć w nowej roli. Dzięki swojemu talentowi organizacyjnemu oraz poczuciu sprawiedliwości otrzymuje stanowisko asesora w miejscowym sądzie. Zamiast niewielkich konfliktów czeka tam na niego świat złożony z zabójstw, fałszywych tożsamości, skradzionych majątków i mrocznych tajemnic. Przy wsparciu tajemniczej Marii von Nottbeck przechodzi samego siebie i odkrywa w końcu, że największą zagadką jest właśnie Maria.

W pierwszym odcinku po balu zostaje znalezione ciało groźnego oszusta, Justusa von Breverna. Sprawę ma wyjaśnić asesor Paul von Fock.

Zaginięcie dowodów rzeczowych i długa lista podejrzanych utrudniają dochodzenie w sprawie zabójstwa Justusa von Breverna. Paul von Fock musi złamać kilka ze swoich zasad.

"Detektyw von Fock", odc. 3 i 4

Repremiera: 13 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

Znaleziono kolejne ofiary zabójstwa. Wśród niech jest lady Brevern. Zapis w tajemniczym notatniku zostaje rozszyfrowany. Paulowi von Fockowi ciągle grozi niebezpieczeństwo.

W czwartym epizodzie Paulowi udaje się przeżyć zamach na jego życie. Podczas aukcji dzieł sztuki  w posiadłości Vihula rozwiązuje w końcu tajemnicę zabójstw.

"Detektyw von Fock", odc. 5 i 6

Premiera: 20 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

W dwóch premierowych odcinkach serialu gwiazda letniego balu u Magnusa zostaje znaleziona martwa, a Paul zostaje zmuszony do rozwiązania kolejnej zagadki morderstwa i znów nie może ogłosić swoich zaręczyn. Pojawiają się pytania dotyczące tożsamości artystów Magnusa, ponieważ dokument głównego pirotechnika nie zgadza się z jego nazwiskiem.

"Detektyw von Fock", odc. 7 i 8

Premiera: 27 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

W ostatnią sobotę czerwca widzowie przekonają się, że rezydencja Tatruse staje się kluczem do śledztwa. Niesamowite zjawiska wydają się mieć związek z przestępstwem. Jaki związek? To Paul musi wyjaśnić.

Zarówno zegarek kieszonkowy, który Paul wyjął ze skrytki, jak i zegar kominkowy w Annikvere są bezcenne. Ktoś robi wszystko, co w jego mocy, żeby te przedmioty odzyskać.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyfinałowy odcinekRomance TVserial kostiumowy
Powiązane
Bartłomiej Topa jako Jan Paweł Adamczewski w trzecim sezonie serialu "1670"
Nietypowa promocja Panoramy Racławickiej. To zasługa samego Jana Pawła
Chiwetel Ejiofor w filmie "Backrooms. Bez wyjścia"
Polacy szturmują kina. To najpopularniejszy horror roku
Zofia Jastrzębska w filmie "Przepis na święta"
"Listy do M." zyskały konkurencję. "To już nasza polska tradycja"
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNajwiększy hit serialowy w historii platformy? Nowe informacje ucieszą widzów »
Zobacz
|
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 27 czerwca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Prezydent ogłosił święto narodowe. Ten dzień jest wolny od pracy
Prezydent ogłosił święto narodowe. Ten dzień będzie wolny od pracy
Srebrny samochód na linii diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów (SKP) podczas badania hamulców i emisji spalin. Przygotowania do reformy badań technicznych 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Drożej i trudniej. Oto nowe kwoty dla kierowców
Policja, kontrola drogowa
Jesteś dobrym kierowcą? Mało kto przejdzie 6. pytanie, 8/10 to mistrz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj