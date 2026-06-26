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Nietuzinkowy thriller w kinach. Odsłania mroczne kulisy coachingu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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Pierre Niney w filmie "Guru"
Pierre Niney w filmie "Guru"/Materiały prasowe
Nietuzinkowy film trafia na polskie ekrany. To thriller "Guru" odsłaniający mroczne kulisy coachingu. Główną rolę gra wybitny francuski aktor Pierre Niney, który podbił serca międzynarodowej publiczności tytułową rolą w adaptacji arcydzieła Alexandra Dumasa "Hrabia Monte Christo". Polacy mogą już oglądać nowy film z Nineyem.

Film "Guru" trafił do polskich kin dziś, 26 czerwca.

O czym jest film?

Matt Vasseur to odnoszący sukcesy, charyzmatyczny trener rozwoju osobistego, prowadzący perfekcyjnie wyreżyserowane, elektryzujące wydarzenia motywacyjne. Dzięki imponującej karierze, wspierającej dziewczynie i niezliczonej ilości oddanych fanów, jest osobą, która inspiruje innych. Jednak gdy senacka komisja zaczyna zagrażać jego działalności, a niektórzy ze zwolenników popadają w niebezpieczną obsesję, świat Matta zaczyna się rozpadać, odsłaniając ciemne strony jego pozornie idealnego życia.

Kto stoi za filmem?

Thriller w reżyserii Yanna Gozlana ("Wizje") porusza temat psychologicznych i społecznych nadużyć w coachingu, kwestionując granice między inspiracją a manipulacją innymi osobami. Eksploruje temat siły słowa, iluzji sukcesu oraz ludzkiej wrażliwości w obliczu perswazji. W roli głównej występuje gwiazda francuskiego kina, laureat Cezara – Pierre Niney ("Hrabia Monte Christo"). Światowa premiera "Guru" miała miejsce w ramach The American French Film Festival w Los Angeles. Polska premiera festiwalowa odbędzie się w czerwcu na Przeglądzie Nowego Kina Francuskiego.

Władza słów

Od wielu lat fascynują mnie osoby publiczne, których słowa potrafią być uwodzicielskie, niemal magiczne, a jednocześnie w pewien sposób niebezpieczne. Władza, jaką słowa mają nad człowiekiem, a zwłaszcza nad tłumami, jest głównym tematem w historii ludzkości. Inspiracją dla pomysłu na film "Guru" był sposób, w jaki media społecznościowe wzmocniły znaczenie coachingu. Nie próbowałem tego w żaden sposób potępiać w filmie, ale chciałem zbadać niejednoznaczności i potencjalne zagrożenia związane z ludźmi określanych mianem współczesnych "guru" – mówi Pierre Niney

Pracując nad filmem, wyszliśmy z założenia, że główny bohater filmu Matt był człowiekiem w pewnym sensie naiwnym, naprawdę szczerym w swoim podejściu i w przekonaniu, że pomaga innym. Absolutnie nie chcieliśmy, by był cynikiem. Wręcz przeciwnie, chciałem, by widzowie odczuwali empatię wobec Matta, przynajmniej na początku, a potem stopniowo się od niego dystansowali i kwestionowali jego działania, w miarę jak stawał się coraz bardziej radykalny. Moim celem było, aby postrzeganie tej postaci przez widza i opinia o nim, nieustannie mogły się zmieniać na przestrzeni filmu – aby widzowie przechodzili od empatii do nieufności, a potem znów zmieniali zdanie. Nawet gdy Matt staje się brutalny i toksyczny, chciałem mieć pewność, że w jego słowach wciąż tkwi ziarno prawdy. Niepokojące w tej postaci jest to, że jest on szczerze przekonany, iż służy wyższemu dobru. Matt nie jest kimś, kogo motywują na przykład pieniądze. Odłożyliśmy to na bok, aby skupić się na tym, co wydawało się najciekawsze: ogromnej, wręcz narcystycznej satysfakcji, która wynika z czynienia dobra lub przekonania, że czyni się dobro dla innych. W swoim pragnieniu zmiany życia innych ludzi Matt nie potrafi poradzić sobie z frustracją porażki, więc staje się coraz bardziej agresywny. Ta dynamika mnie zafascynowała – podkreśla reżyser Yann Gozlan.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: thrillerkino francuskiegurucoaching
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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