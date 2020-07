„365 dni” nie przestaje elektryzować. Ekranizacja bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej bije kolejne rekordy popularności. Film nadal pozostaje numerem jeden tegorocznego box office. Jest też jedną z najczęściej wybieranych produkcji na świecie wśród użytkowników platformy Netflix.

Od dzisiaj fani „365 dni” mogą oglądać film również na DVD. Płyty z ekranizacją bestsellera Blanki Lipińskiej właśnie ukazały się w regularnej sprzedaży.

„365 dni” to historia burzliwego romansu Laury i Massima, wciągająca opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. By podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.

W „365 dni” występują m.in.: Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone, Magdalena Lamparska, Natasza Urbańska, Grażyna Szapołowska, Tomasz Stockinger, Bronisław Wrocławski, Otar Saralidze, Przemysław Sadowski i Michał Mikołajczak. Film wyreżyserowali Barbara Białowąs oraz Tomasz Mandes. Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica.