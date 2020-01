Od dziś na serwisach VoD (Vod.pl oraz Cineman.pl) dostępny jest film ,,Ból i blask", autobiograficzne arcydzieło Pedro Almodóvara z udziałem Penélope Cruz i Antonio Banderasa. Antonio Banderas stworzył w „Bólu i blasku” największą kreację w swojej karierze, co uhonorowano już nagrodą dla najlepszego aktora na MFF Cannes 2019 i oscarową nominacją. „Ból i blask” to kilka dni z życia wybitnego reżysera – jego namiętności, zwątpienia i tajemnice. Bez upiększeń, tylko szczerość i prawda.

Salvador Mallo, kultowy hiszpański reżyser filmowy, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności, przeżywa na nowo najważniejsze momenty swojego życia. Wraca myślami do dzieciństwa, gdy wraz z rodzicami w poszukiwaniu dobrobytu przenieśli się do małego miasteczka. Przywołuje obrazy swojej dziewiczej namiętności, pierwszej wielkiej miłości i bólu rozstania. Wspomina pierwsze spotkanie z kinem, które na lata stało się sensem jego życia. Powracając do najintensywniejszych doświadczeń z przeszłości, Salvador odnajduje siłę, by zmierzyć się z teraźniejszością.

„Ból i blask” to najbardziej osobisty spośród wszystkich filmów Almodóvara, a jednocześnie, jak podkreśla światowa krytyka, najlepszy film w jego karierze. Pełne emocji dzieło na miarę „Osiem i pół” Felliniego, w którym hiszpański reżyser po raz kolejny zachwyca swoją niepowtarzalną wrażliwością wizualną i w kapitalny sposób łączy wielką czułość z poczuciem humoru.