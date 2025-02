Kawka z... Ewa Skibińska w serialu "Udar"

Od kilku tygodni na platformie streamingowej Viaplay dostępny jest serial "Udar". Ewa Skibińska wciela się w nim w Teresę. To przyjaciółka głównego bohatera - krytyka kulinarnego, w którego wciela się Jacek Poniedziałek.

Reklama

Jego recenzje potrafią przyciągać tłumy do nowo otwartych restauracji lub sprawiać, że niegdyś uwielbiane miejsca nagle świecą pustkami. Gdy jego życie zamienia się w celebrycką rutynę, a sława zaczyna przytłaczać, dochodzi do tragedii – Jacek doznaje udaru. Trafia do szpitala, gdzie mimo swojej rozpoznawalności, nie może liczyć na specjalne traktowanie. Jednocześnie sam nie jest wzorowym pacjentem i wcale nim być nie zamierza.

Trwa ładowanie wpisu

Pomysłodawcą, scenarzystą i jednym z reżyserów ośmioodcinkowego serialu "Udaru" jest Paweł Demirski ("Artyści"). Część odcinków została wyreżyserowana przez Rafała Skalskiego ("Noc w przedszkolu", "Brokat") i Antonio Galdameza ("Na twoim miejscu", "Noamia"). Za produkcję odpowiada Maciej Kubicki ("Pianoforte", "Brokat", "Pakt").

Kawka z...Ewa Skibińska o swojej roli

Grana przez Ewę Skibińską bohaterka zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. Mogłam zagrać osobę, która się boryka z tą przysłowiową biedą ludzką i małpką w torebce, która ma jej pomóc. Pokazujemy jak ona się męczy, jak musi się napić, by podjąć kolejną decyzję - mówi aktorka w Kawce z...

Kawka z... Ewa Skibińska o swoim uzależnieniu

Ewa Skibińska jakiś czas temu wyznała, że sama zmagała się z alkoholizmem. Dziś nie pije. Czy zagranie alkoholiczki było dla niej problemem? Musiałam sobie przypomnieć, jak to jest być nietrzeźwą, nieprzytomną, nad ambitną, z niskim poczuciem własnej wartości - wyznaje w Kawce z....

Potrafię już włożyć na siebie niewidzialny płaszcz i przeszłość jest daleko za mną. Nie potrzebuję specjalnej opieki, ochrony, Czuję, że sama siebie oddaliłam od tego niebezpieczeństwa, że mogłabym się znowu napić i mieć z tym problem. Można sobie coś przypomnieć i wyobrazić, ale to jest rola jak każda inna- wyjaśnia Ewa Skibińska.

Kawka z... Ewą Skibińską. Mówi o sobie "kobieta osobna"

Kto pomógł jej wyjść z nałogu? Jaką jest aktorką? Czy zdarza jej się odmawiać albo rezygnować z ról, które dostaje? Dlaczego lubi mówić o sobie, że jest "kobietą osobną"? O tym aktorka opowiada w tym odcinku Kawki z....