Film Wilczyńskiego został zaprezentowany i nagrodzony na ponad 70 festiwalach filmowych na świecie, w tym m.in. w Berlinie, Annency, Ottawie, Sapporo, we Wrocławiu i Wiedniu. „Zabij to i wyjedź z tego miasta” przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ubiega się również o nominację do Oscara w kategorii Pełnometrażowy Film Animowany. Ten realizowany przez 14 lat film jeszcze przed werdyktem festiwalu w Gdyni został okrzyknięty arcydziełem polskiej animacji.



Pokazy filmu w ramach Festiwalu Animafest odbędą się na platformie Mojeekino.pl w następujących dniach i godzinach:

(poniedziałek) 28.12.2020, w godz. 16.00-22.00

(wtorek) 29.12.2020, w godz. 16.00-22.00



Bilety w cenie 18 zł można nabyć na stronie festiwalu. Sprzedaż rozpocznie się wkrótce.



Animacja Mariusza Wilczyńskiego „Zabij to i wyjedź z tego miasta” to dużo więcej niż film: to 14 lat życia poświęconych na realizację tego niesamowitego, osobistego projektu. To przyprawiająca o dreszcze podróż w przeszłość własną i kraju, wywoływanie duchów ludzi i miejsc, terapeutyczna opowieść o rodzinie i wzruszający hołd dla przyjaźni. Ten pełnometrażowy debiut pierwszego polskiego twórcy animacji, któremu retrospektywę zorganizowało prestiżowe nowojorskie Museum of Modern Art (MoMa), zrodził się z potrzeby zrozumienia, wybaczenia i miłości. Film Wilczyńskiego wskrzesza dzieciństwo z całym jego bagażem udręk i zachwytów, przywołuje tych, którzy odeszli, by dać im nowe życie. Zanurzony w przywołanych z pamięci detalach, barwach, dialogach, dźwiękach, sytuacjach, głosach, „Zabij to…” staje się kroniką PRL-owskiego dzieciństwa i młodości przeżytej w czasach transformacji, opowieścią o zmieniającej się Polsce, o szarzyźnie nieoczekiwanie nabierającej rumieńców. W obsadzie znaleźli się m.in.: Barbara Krafftówna, Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Krystyna Janda, Gustaw Holoubek, Anna Dymna, Marek Kondrat, Daniel Olbrychski, Magdalena Cielecka i Małgorzata Kożuchowska.