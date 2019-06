Sezon letnich wydarzeń adresowanych do miłośników kina zainauguruje 48. Lubuskie Lato Filmowe, które odbędzie się w dniach 23-30 czerwca w Łagowie. W konkursie głównym weźmie udział 16 filmów z Europy Środkowo-Wschodniej, wśród nich "Córka trenera" Łukasza Grzegorzka, "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej, "Kler" Wojciecha Smarzowskiego, "Kawki na drodze" Olmo Omerzu i "Szczelina" Petera Bebjaka.

We wtorek 25 czerwca wystartuje 14. Filmowa Stolica Lata. To cykl plenerowych pokazów filmowych obejmujący ponad 30 różnych lokalizacji w Warszawie, m.in. Wir nad Wisłą, Royal Wilanów, Królikarnię, Ogród Saski, Park Henrykowski, Pole Mokotowskie i Łazienki Królewskie. W programie znalazło się ok. 300 filmów, wśród nich obsypane Oscarami "La La Land" Damiena Chazelle’a, "Green Book" Petera Farrelly’ego oraz "Kształt wody" Guillermo del Toro, a także komedie "W starym, dobrym stylu" Zacha Braffa i "Za jakie grzechy dobry Boże?" Philippe’a de Chauveron. Na rozpoczęcie zaplanowano pokaz filmu "Whiplash" - debiutanckiego filmu Chazelle’a, czyli opowieści o młodym, ambitnym perkusiście, któremu marzy się wielka kariera. W sierpniu organizatorzy imprezy zapraszają m.in. do kina samochodowego TVP Kultura na parkingu przy ul. Woronicza, gdzie wyświetlane będą klasyki kina drogi. Cykl zakończy pokaz "Blues Brothers" Johna Landisa. Wstęp na wszystkie projekcje jest wolny.

Z myślą o wielbicielach kina sensacyjnego powstał Festiwal Kina Gatunkowego Kołobrzeg Suspense Film Festival, którego ósma edycja odbędzie się w dniach 28-30 czerwca. W programie znajdziemy m.in. premierowy pokaz najnowszego filmu Luca Bessona "Anna". To thriller szpiegowski, którego główną bohaterką jest paryska supermodelka (Sasha Luss). Wplątana w międzynarodową walkę wywiadów kobieta podejmuje grę, która może wpłynąć na losy świata. Dla najmłodszych widzów przygotowano pokazy m.in. "Dnia czekolady" Jacka Bławuta i "Władców przygód. Stąd do Oblivio" Tomasza Szafrańskiego. Na zakończenie imprezy wyłonieni zostaną zwycięzcy Suspense Film Competition (konkurs główny na najlepszy europejski film sensacyjny), First Shot (konkurs dla młodych twórców filmowych, którzy zrealizowali autorski, krótki film fabularny) oraz Eye On Films Competition (konkurs na najlepszy pełnometrażowy debiut lub drugi film sensacyjny).

Promowanie młodych twórców i ich bezkompromisowych, aktualnych, autorskich filmów – to główna idea Baltic Independent Festival, który w dniach 29-30 czerwca zawita do Mechelinek (pow. pucki). W ciągu dwóch wakacyjnych dni w nadmorskiej miejscowości odbędą się pokazy filmów, wykłady, prezentacje, warsztaty, spotkania panelowe oraz śniadania filmowe, czyli spotkania networkingowe na plaży. Gośćmi festiwalu będą m.in. Krzysztof Zanussi, Konrad Śniady, Marianna Zydek, Agnieszka Suchora, Tadeusz Król, Zdzisław Najda i Marta Kacprzak. Oprócz twórców filmowych do Mechelinek przyjadą również m.in. przedstawiciele szkół filmowych i instytutów finansujących kino. W międzynarodowym konkursie filmów niezależnych jury w składzie Joanna Sarbiewska, Zdzisław Najda i Andrzej Mańkowski wyłoni zwycięzców w kategoriach fabuła, dokument, animacja, eksperyment oraz nagroda za najlepsze zdjęcia.

Miłośnicy animacji mogą wybrać się do Poznania, gdzie w dniach 5-11 lipca odbywać się będzie 12. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. Podczas tegorocznej odsłony imprezy zaprezentowanych zostanie przeszło 300 animacji. O Grand Prix – Złotego Pegaza w konkursie międzynarodowym powalczą 44 filmy krótkometrażowe, wybranych spośród przeszło 1 tys. zgłoszeń z 64 państw, m.in. z Kostaryki, Kuby, Martyniki i Kuwejtu. W programie znalazły się także m.in. retrospektywa reżyserska Janet Perlman, sekcja animacji non-fiction, a także cykl wydarzeń specjalnych, na który złożą się koncerty, silent disco i silent cinema. Gościem specjalnym festiwalu będzie brytyjski animator stop-motion Tim Allen, który pracował m.in. przy "Gnijącej Pannie Młodej" Tima Burtona i "Wyspie psów" Wesa Andersona.

Lato 2019 przyniesie także 12. odsłonę Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato w Radomiu, które potrwają od 6 do 13 lipca. Wydarzenie ma na celu promocję młodego polskiego kina połączoną z kształtowaniem dobrych wzorców społecznych i zachęcaniem młodych osób do uczestnictwa w kulturze filmowej. W konkursie głównym zaprezentowane zostaną najlepsze polskie filmy krótkometrażowe, stworzone przez studentów i absolwentów szkół filmowych, nawiązujące do istotnych zagadnień społecznych. Nieodłączną część festiwalu stanowić będą warsztaty adresowane do młodzieży, studentów i osób rozpoczynających pracę w branży filmowej.

Pod hasłem: "Lądowanie na Księżycu i inne zawieszone sny" odbędzie się w dniach 12-19 lipca 9. edycja Transatlantyk Festival w Łodzi. "50 lat po historycznej misji Apollo będziemy zastanawiać się nad małymi i dużymi marzeniami, które dziś poruszają naszą wyobraźnię. Przyjrzymy się temu, co stało się z wielkimi projektami cywilizacyjnymi i z rozmachem, który pozwolił nam wykonać +mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości+" – piszą organizatorzy imprezy. Wydarzeniem otwarcia będzie polska premiera "Znajdę Cię" Marthy Coolidge, twórczyni m.in. "Angie" i "Historii Rose". Głównymi bohaterami filmu są Rachel Rubin (w tej roli Adelaide Clemens) i Robert Pułaski (Leo Suter), którzy zakochują się w sobie. Oboje mieszkają w Łodzi, uczęszczają do szkoły muzycznej i marzą o występach w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Ich beztroskie życie przerywa wybuch wojny. Ponadto zaplanowano m.in. polskie premiery historii o nowych lądach i marzeniach, w tym "Monos" Alejandro Landesa (Główna Nagroda Jury na festiwalu w Sundance) i "Piranii" Claudio Giovannesiego (Srebrny Niedźwiedź za najlepszy scenariusz na Berlinale), a także retrospektywy reżyserskie Wojciecha Marczewskiego i Aleksieja Germana.

Dzień po Transatlantyku, 13 lipca, rozpocznie się 19. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Sopot Film Festival. Do 21 lipca na uczestników wydarzenia czekają pokazy przeszło 100 filmów z całego świata, w tym pełnometrażowych fabuł, filmów dokumentalnych, animowanych oraz krótkometrażowych. W pasmach Spectrum i Spectum Doc zaprezentowane zostaną najważniejsze produkcje kina autorskiego minionego sezonu m.in. Alfonso Cuarona, Nadine Labaki, Pawła Pawlikowskiego i Agnieszki Smoczyńskiej. Na zaproszenie organizatorów do Sopotu przyjadą m.in. Kinga Dębska, Dorota Kolak, Marianna Zydek i Magdalena Łazarkiewicz. Program wydarzenia dopełnią retrospektywy Asghara Farhadiego, reżysera m.in. "Wszyscy wiedzą" i Yorgosa Lanthimosa, twórcy m.in. "Faworyty". Nie zabraknie także akcentów muzycznych. Tematem przewodnim tegorocznego IV Koncertu Muzyki Filmowej będzie muzyka z filmów Quentina Tarantino oraz utwory z dzieł jego mistrzów.

Szczególnie interesująco zapowiada się 19. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Nowe Horyzonty", uważany od lat za jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Misją festiwalu, który odbędzie się w dniach 25 lipca – 4 sierpnia we Wrocławiu, jest przedstawianie twórczości niepokornych mistrzów kina, a także prezentacja dorobku mniej znanych artystów. Istotną częścią tegorocznej imprezy będzie polska premiera "Mowy ptaków" – najnowszego filmu Xawerego Żuławskiego, stworzonego na podstawie scenariusza jego ojca Andrzeja. Organizatorzy festiwalu zapraszają także m.in. na retrospektywy Alberta Serry, reżysera m.in. "Śmierci Ludwika XIV" i Oliviera Assayasa, autora m.in. "Podwójnego życia". Publiczność festiwalowa będzie mogła zapoznać się również z twórczością japońskiego reżysera Shūjiego Terayamy, autora m.in. "Wiejskiej ciuciubabki". Osobliwością festiwalu będzie sekcja poświęcona kinu erotycznemu lat 70. Zobaczymy w niej filmy m.in. Japonii, Francji i... Czechosłowacji.

Konfrontacja różnych dziedzin sztuki i możliwość nawiązania kontaktów między publicznością oraz artystami to cechy wyróżniające Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Głównym celem wydarzenia jest zwracanie uwagi widowni na różne obszary kreacji twórczej, z których złożone jest dzieło filmowe - literaturę, muzykę, fotografię i sztuki plastyczne. Tegoroczna 13. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 27 lipca – 4 sierpnia. W programie znajdą się m.in. produkcje pokazane na festiwalu w Cannes, retrospektywy Kazimierza Kutza i Marco Bellocchio oraz spotkanie z Wojciechem Pszoniakiem, bohaterem tegorocznej sekcji "I Bóg stworzył aktora". Z myślą o uczestnikach festiwalu przygotowane zostaną także wystawy w lokalnych galeriach oraz koncerty.

W sierpniu warto wybrać się do Zwierzyńca, gdzie organizowana będzie jubileuszowa 20. odsłona Letniej Akademii Filmowej. W tegorocznym programie znalazł się cykl "Ulice pamięci", w którym pokazane zostaną m.in. "Główna ulica" Juana Antonio Bardema, "Sklep przy głównej ulicy" Jana Kadara oraz "Berlin. Symfonia wielkiego miasta" Waltera Ruttmanna. Twórcy imprezy zwrócą się także ku mistrzom kina i zaprezentują sylwetki m.in. Romana Polańskiego, Ingmara Bergmana, Michaela Hanekego i Milosa Formana. Letnia Akademia Filmowa to również spotkania z twórcami. W tym roku do Zwierzyńca przyjadą m.in. Gabriela Muskała, Bartosz Konopka, Kinga Dębska, Bartłomiej Topa i Marian Dziędziel. Impreza potrwa od 9 do 18 sierpnia.

W tym samym terminie w malowniczym Ińsku odbędzie się 46. Ińskie Lato Filmowe. W tym roku nowością będzie cykl produkcji poświęconych przyrodzie, ekologii oraz zdrowemu stylowi życia. W paśmie "Bliżej natury" zaplanowano m.in. pokazy filmów "Kraina miodu" Tamary Kotevskiej i Ljubomira Stefanova, "Wiatr. Thriller dokumentalny" Michała Bielawskiego oraz "Antropocen: epoka człowieka" Jennifer Baichwal i Edwarda Burtynsky’ego. Ponadto w programie znajdą się m.in. panorama kina rosyjskiego, retrospektywy, kino plenerowe oraz bajki i filmy dla dzieci. Zaplanowano także wiele wydarzeń towarzyszących, wśród nich ucztę przygotowaną wspólnie przez uczestników festiwalu oraz warsztaty muzyczne, które poprowadzi gitarzysta i kompozytor Michał Zygmunt.

W dniach 22-25 sierpnia w woj. opolskim zaplanowano imprezę filmową na kółkach. Kinobus rozpocznie podróż w Opolu, a następnie zawita m.in. do Prudnika, Otmuchowa, Wołczyna i Kluczborka. Oprócz pokazów filmowych uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w spotkaniach z regionalistami, a także skorzystać z atrakcji krajoznawczych i kulinarnych regionu.