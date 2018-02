"Pomiędzy słowami" - Jakub Gierszał oraz Andrzej Chyra w obrazie Urszuli Antoniak [GALERIA]

Andrzej Chyra oraz Jakub Gierszał pojawią się w poruszającym obrazie Urszuli Antoniak "Pomiędzy słowami". Film trafi do kin 16 lutego. Zobacz zdjęcia z poruszającej polskiej produkcji. Michael, 28-letni prawnik z Berlina, w niczym nie różni się od swojego szefa i przyjaciela, 34-letniego Franza. W piątek rano Michael przestaje mówić po niemiecku i staje się Polakiem – Michałem. W życiu Michała zachodzą zmiany, gdy spotyka się ze swoim nigdy nie widzianym ojcem – Stanisławem. Stanisław wkracza do świata syna bardziej jako symbol Ojca niż prawdziwy ojciec. Jest ostatnią więzią łączącą Michaela z Polską – krajem, z którym świadomie zerwał kontakt. Obaj są sobie właściwie obcy. Mężczyźni spędzą ze sobą weekend, co odciśnie silne emocjonalne piętno na Michaelu, który zda sobie sprawę ze swego wyobcowania.