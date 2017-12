Piątka oddanych przyjaciół miała od dzieciństwa wielkie marzenie – chcieli wstrząsnąć polską sceną metalową i gromadzić na koncertach tłumy, a wszystko to pod szyldem zespołu o złowieszczo brzmiącej nazwie: Exterminator. Czas jednak pokazał, że młodzieńcze ambicje to jedno, a życie to drugie. W filmie zagrają: Paweł Domagała, Piotr Rogucki, Agnieszka Więdłocha, Krzysztof Czeczot, Aleksandra Hamkało, Eryk Lubos, Janusz Chabior i wielu innych. Zobacz zdjęcia z filmu, który do kin wejdzie 5 stycznia 2018 roku.