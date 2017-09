"Wszyscy moi mężczyźni", czyli Reese Witherspoon w komedii romantycznej [FOTO]

W pierwszy weekend października do kina wejdzie komedia romantyczna z Reese Witherspoon w roli głównej. Po rozstaniu z mężem, Alice (Witherspoon) wraz z córkami opuszcza Nowy Jork. W Los Angeles wraca do rodzinnego domu, znajduje pracę oraz szkołę dla dzieci. I tylko sprawy sercowe odkłada gdzieś na bok. Wszystko zmienia się, gdy w dniu urodzin poznaje trzech uroczych facetów, którzy – podobnie jako ona – przybyli do LA w pogoni za marzeniami. Obraz w reżyserii Hallie Meyers-Shyer 6 października w kinach.