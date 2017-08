Alekaandra Domańska, Grzegorz Damięcki, Roma Gąsiorowska oraz Weronika Rosati w komedii romantycznej "Podatek od miłości" [FOTO]

Surowa inspektor Klara (Aleksandra Domańska) ściga domniemanego oszusta podatkowego – cynicznego, acz pełnego uroku Mariana (Grzegorz Damięcki), który przez niefrasobliwość i dobre serce popadł w kłopoty podatkowe. Kiedy los "ściganego" wydaje się przesądzony, nieoczekiwanie i wbrew wszelkim regułom Klara i Marian zakochują się. Uruchomi to ciąg komicznych wydarzeń, które odmienią życie bohaterów. On dla dobra sprawy może zostać facetem do towarzystwa. Ona może trafić do więzienia. Czy tak się stanie? Film "Podatek od miłości" zapowiedziany jest na 2018 rok, ale już dziś możecie zobaczyć zdjęcia z produkcji.