Umierający futbolista kręci film dla nienarodznego dziecka. Prawdziwa, wzruszająca historia w dokumencie "Gleason". [FOTO]

W wieku 34 lat, Steve Gleason – była gwiazda amerykańskiej ligi NFL – dowiedział się, że jest chory na stwardnienie zanikowe boczne – postępującą i śmiertelną chorobę neurologiczną. Krótko po diagnozie okazało się, że jego żona Michel, spodziewa się dziecka. Zdeterminowany by przeżyć swoje ostatnie lata życia jak najpełniej, Gleason wyrusza w podróż na Alaskę, tworzy fundację, by pomóc innym chorym, naprawia relację z ojcem oraz nagrywa wideo dziennik dla swojego nienarodzonego syna. Ten inspirujący dokument, wypełniony humorem oraz odwagą, pokazuje człowieka, który toczy nieustanną walkę z bolesną chorobą i przeciwnościami losu po to, by zachować godność. Obraz w piątek, 23 czerwca w polskich kinach.