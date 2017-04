Jak tym razem wygląda Nicolas Cage? "Pakt krwi" w piątek w kinach. FOTO

7 kwietnia do kin wchodzi "Pakt krwi", film sensacyjny. W dzieciństwie bracia Lindel mogli liczyć wyłącznie na siebie. Jednak z czasem ich drogi rozeszły się. JP (Adrian Grenier) odniósł sukces w branży budowlanej, a Mikey (Johnathon Schaech) wszedł w konflikt z prawem i został gangsterem. Losy braci ponownie przecinają się, gdy Mikey zostaje porwany, a do JP trafia żądanie zapłaty okupu. Podczas gdy wszyscy z otoczenia biznesmena są przekonani, że to jego brat stara się wyłudzić pieniądze, JP nie przestaje wierzyć w niewinność Mikeya. Przeczuwając najgorsze, zwraca się o pomoc do dawnego znajomego – prywatnego detektywa Sala (John Cusack). Razem rzucą wyzwanie lokalnej mafii, na której czele stoi bezwzględny Eddie King (Nicolas Cage).