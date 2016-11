+18 Ta część serwisu zawiera treści o tematyce przeznaczonej dla osób dorosłych. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, powinnaś / powinieneś zrezygnować z korzystania z tej części Serwisu klikając w przycisk "Opuść stronę" Mam 18 lat Opuść stronę

Do czego się można posunąć próbując sprawdzić, jak działają egzorcyzmy? Do opętania. Zobacz, co czeka widza w kinie, jeśli wybierze się na film "The Possession Experiment". Premiera już 9 grudnia 2016 roku.